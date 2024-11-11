Şişli'de öldürülen 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'de cinsel istismar bulguları tespit edildi!
Şişli'de mezarlıkta öldürülmüş halde bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Yapılan incelemede, kız çocuğunun cinsel istismara maruz bırakıldığı belirlendi.
Şişli'de mezarlıkta öldürülmüş halde bulunan 6 yaşındaki kız çocuğuna ilişkin yürütülen soruşturmada, cinsel istismar bulguları tespit edildi.
Şişli'de 31 Ekim'de kaybolan ve Feriköy Mezarlığı'nda bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, kız çocuğunun cinsel istismara maruz bırakıldığı belirlendi.
NE OLMUŞTU?
Feriköy Mahallesi'nde 31 Ekim'den beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Şirin, 2 Kasım'da Feriköy Mezarlığı'nda öldürülmüş halde bulunmuş, gözaltına alınan şüpheli Mustafa Ören ise tutuklanmıştı.
Ş.E.H'nin cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verilmişti.
SON GÖRÜNTÜLERİ
Mustafa Örün tarafından öldürülen 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cinayetten önceki son görüntüleri ortaya çıkmıştı.
Mustafa Ören’in, Şirin’i yanına alıp Feriköy Mezarlığı’na götürdüğü ve cinayetten sonra tek başına aynı yoldan geri döndüğü görülüyor.