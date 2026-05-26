Şişli'de seyir halindeki otomobil yandı

İstanbul Şişli'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Merkez Caddesi Mecidiyeköy istikametinde seyir halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden sürücü, panikleyerek refüje çıkıp elektronik reklam panosuna çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. ​​​​​​​