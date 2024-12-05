Şişli'de silahla başından vurulmuş olarak bulunan kişi hastaneye kaldırıldı
Kaynak: AA
Şişli'de başından silahla vurulmuş halde bulunan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Harbiye'de Maçka Parkı'ndaki teleferik girişinin bulunduğu yerde hareketsiz şekilde yatan bir erkek gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı olduğu belirlenen kişi, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri de parkın çevresinde güvenlik önlemi aldı.