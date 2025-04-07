Şişli'de silahlı saldırı: Hamile kadını ve yanındaki kişi öldürüldü!

İstanbul'da bir apartman dairesin giren saldırganlar hamile bir kadını ve yanında bulunan kişiyi silahla öldürdü.

Olay, Şişli Kuştepe Mahallesi'nde Yavru Kuş Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre, maskeli saldırganlar 5 katlı binanın zemin katındaki daireye girdi. Saldırganlar daha sonra henüz bilinmeyen nedenle Gültekin Gezer (23) ile hamile olan Kader Küçük Coşkun'u silahla vurdu.

Silah seslerinin duyulmasının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Gezer ve Coşkun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Gezer ve Coşkun'un cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Oolisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.