Şişli'de ters yönde ilerleyen otomobil kaldırımdakilere çarpmıştı: Can kaybı yükseldi

İstanbul'un Şişli ilçesinde sürücü Ekrem Y'nin ters yönde ilerlerken kaldırımdaki kişilere çarpması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Kaza, 17 Aralık'ta saat 15.45 sıralarında Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters yöne girdi.

Ters yönde ilerleyen otomobil önce seyir halindeki motokurye İ.K.'ye (30), ardından kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 8 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol tamamen trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

MOTOKURYE YARA ALMADI

Hastanede tedavi altına alınan Necmiye Kurtuluş Çelik ile Hakan Dündar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yandan kazada yaralanan E.Y.,A.P.(30), U.B.(39), E.B.(62), Z.D.(76) ile H.H.A.'nın (24) tedavisi sürüyor. A.P.'nin de kazada ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Motosikletli kurye İ.K. ise kazadan yara almadan kurtuldu. Hayatını kaybedenlerden Hakan Dündar ve Necmiye Kurtuluş Çelik toprağa verildi.

HASTANEDE ÖLDÜ

Kazada ağır yaralanan ve Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Anıl Püsküllü'de kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Püsküllü'nün ATM'den para çektikten sonra işyerine dönerken kazanın gerçekleştiği öğrenildi. Ayrıca Püsküllü'nün kazanın yaşandığı yere yakında bir yerde bulunan doğalgaz firmasında şoför olarak çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Püsküllü'nün cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Seyrantepe'de bir camide kılınmasının ardından toprağa verileceği öğrenildi.