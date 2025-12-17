Şişli'de ters yönde ilerleyen otomobil kaldırımdakilere çarptı: 2 ölü, 6 yaralı

İstanbul'da ters yöne giren otomobilin kaldırımdaki çarpması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.45 sıralarında Halide Edip Adıvar Mahallesi Darulaceze Caddesi'nde meydana geldi.

Darülaceze Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil, kontrolden çıkarak karşı istikamete geçip önce motosiklete, ardından kaldırımdaki yayalara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde aralarında yayaların da olduğu 8 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol tamamen trafiğe kapandı. Kazaya karışan otomobil ve motosikletin yoldan kaldırılması ve olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan N.K.C. (56) ile H.D.E. (34) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan kazada yaralanan E.Y.(64), A.P.(30), U.B.(39), E.B.(62), Z.D.(76) ile H.H.A.(24)'nın tedavisi sürüyor.

"KORKUNÇ BİR HIZLA ÇARPTI"

Görgü tanığı Nermin Fedakar, durakta beklediklerini belirterek, "İlk önce gri bir arabaydı, inanılmaz, korkunç bir hızla çarptı. Sanırım motorluya kızdı. Motorlunun yan tarafını biçti, ondan sonra refüje çarpıp havaya uçtu. Korkunç bir patlama oldu. İnsanlar havadaydı yani. Çok sayıda yaralı vardı" diye konuştu.

Olayı gören Salih Taş ise "Bir tane motorluya çarptı zaten. Motorcu biraz daha solda olsa büyük ihtimalle motorcuyu da ezecekti. Ondan sonra buradan ters yönden geldi, taşları uçurdu. Burada kaç kişi vardı, 3 tane teyze vardı, bir tane genç kadın vardı. Bilmiyorum onun durumu çok kritikti. Bir kişi ağaçların arasına uçmuştu, onun da bilinci kapalıydı. Bir tane de orada kafası taşa vurulan vardı, onun da bilinci yerinde değildi. 7 Kişi vardı rahat" ifadelerini kullandı.