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Şişli'de toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılması 3 gün süreyle yasaklandı

Şişli Kaymakamlığı, ilçede her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılmasının 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Güncel
  • 09.03.2025 02:01
  • Giriş: 09.03.2025 02:01
  • Güncelleme: 09.03.2025 02:03
Kaynak: AA
Şişli'de toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılması 3 gün süreyle yasaklandı
AA

İstanbul Şişli'de toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılması 3 gün süreyle yasaklandı

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı sivil toplum kuruluşları ve toplulukların sosyal medya hesapları üzerinden Şişli'de izinsiz gösteri düzenleyeceğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çeşitli marjinal grupların, sosyal medya mecralarında organize olarak Şişli ilçesinde izinsiz gösteri düzenleyeceğine dair hazırlık yaptığı tespit edilmiştir. Şehrimizin ve hemşehrilerimizin huzurunu bozmaya yönelik organize olmaya çalışan bu grupların izinsiz eylem ve basın açıklamalarına izin verilmeyecektir. Bu kapsamda Şişli ilçemizde 9-11 Mart tarihlerinde her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması Şişli Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştır."

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