Şişli'de yıkım işlemi yapılan binada çıkan yangın söndürüldü
Şişli'de yıkım işlemi yapılan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, söndürüldü. Binada mahsur kalan işçiler, kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.
Kaynak: AA
Şişli'de yıkım işlemi yapılan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Mecidiyeköy Mahallesi Selahattin Pınar Caddesi'nde bulunan binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yıkım işlemleri sırasında başlayan yangın nedeniyle binada mahsur kalan işçiler, kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Öte yandan, yanan binanın daha önce iş merkezi olarak kullanıldığı öğrenildi.