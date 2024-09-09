Şişli Etfal’e 3 yıldır bir çivi çakılmadı

İstanbul Şişli’de 122 yıl hizmet veren 600 yataklık kapasiteye sahip Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle 2021 yılında Sarıyer- Çayırbaşı ve Serantepe’deki iki farklı binaya taşındı.

Boşaltılan binada nükleer tıp ve radyasyon onkolojisi bölümü ile il sağlık müdürlüğünün bazı ek bölümlerinin hizmetlerini sürdüğü belirtildi. Bölge halkı ve sendikalar, boşaltılan hastane binasına 3 yıldır hiçbir şey yapılmadığını belirterek "Burada büyük bir belirsizlik hakim. Hastalar mağdur. Hastane binası bir an önce yerinde dönüştürülüp, depreme dayanıklı hale getirilmeli ve hizmete açılmalı" dedi.

Şişli halkının ‘yerinde dönüşüm’ çağrılarına rağmen Şişli Etfal’in taşınması ve sonrasında başlayan kaos sürüyor. Seyrantepe ve Sarıyer’in ulaşım açısından zorluğu, her iki hastane arasında mekik dokumak zorunda kalan yurttaşların isyanı her geçen gün daha da büyüyor.

ÖLÜME TERK ETTİLER

Şehrin mekezindeki hastanenin boşaltılmasının ardından hastaların büyük kısmının Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne yönlendirilmesi buradaki yoğunluğun da artmasına yol açtı. Uzun süredir hastanenin yerinde kalması için mücadele eden Şişli Etfal Dayanışması’ndan Evin Doğu, hastanenin boşaltılmasına karşın yıkılmadığını ve yenilenmediğini söyledi. Hastanenin akıbetine ilişkin uzun süre eylemler yaptıklarını anımsatan Doğu "Burası hastane olarak kalacak deniyor ama bir çalışma yok, belirsizlik hakim" diye konuştu. Doğu, hastanenin taşınmasının 3-4 milyon insanı ilgilendiren bir durum olduğunu vurgulayarak, özetle şunları söyledi: "İnsanlar mağdur. Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi ile Taksim Eğitim Araştırma bu yükü kaldıramıyor. Taksim İlkyardım tam teşekküllü çalışmıyor. Oysa Şişli Etfal tam teşekküllü bir hastaneydi. Onların istediği çevredeki özel hastanelere yurttaşı peşkeş çekme. Burada 300 bin kadar orta yaş ve üzeri insan var. Bunların büyük çoğunluğu ekonomik sorunlar yaşıyor, Şişli’den Seyrantepe’ye, Çayırbaşı’na gidip gelmek çok zor. Hastalar perişan halde. Depreme dayanıksız diye hastaneyi boşalttılar ama Seyrantepe çok daha kötü zemin üzerine yapılan bir hastane ve bataklık. Taşınmanın hiçbir mantıklı açıklaması yok. Hastane ranta mı kurban edicek endişelerimiz var. Herkesin ulaşabileceği merkezi yerdeki bir hastaneyi neden kapatıyorsunuz? İktidarın yaptığı insanları ölüme terk etmek.’’

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şişli Şube Temsilcisi Rasim Araz ise hastanede bir iki bölümün aktif olduğunu belirterek ‘‘Hastanede radyoterapi, radyasyon onkolojisi ve nükleer tıp bölümü taşınamadı. Onlar eski binada hizmet vermeye devam ediyor. Bu binaları Seyrantepe’ye ve diğer yere taşıyamıyorlar çünkü orada uygun alan ve zemin yok. Ayrıca il sağlığın bir başkanlığı da eski hastane binasında hizmet veriyor. Uzun buraya yeniden hastane yapılacak deniyor ama ne zaman olacak bir bilgimiz yok. Tapu sahipleri ‘burasını sağlık tesisi dışında kullanamazsınız’ diye dava açmıştı. Kazanılmış hâlâ belirsizlik var’’ dedi. Hastanenin Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ilçelerindeki hastalara hizmet verdiğini, şu an da çok sayıda hastanın mağdur olduğunu kaydeden Araz, ‘‘3 yılda bir adım atılmaması bizi endişelendiriyor. Burası birilerinin iştahını kabartıyor. Tepkiler olmasaydı çoktan burası otel, rezidans gibi yapılırdı’’ değerlendirmesinde bulundu.

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HASTALARI CEZALANDIRIYORLAR

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şişli Şube Başkanı Fadime Kavak ise özetle şunları söyledi.

‘‘Şişli Etfal acil bir durum olduğunda ulaşılabilecek, merkezi bir yerdeki hastaneydi. Hastanenin yeniden çalışması bizim için önemli. Hastane iki farklı yere taşınması genel işleyişi de zorlaştırdı. Birbirine çok uzakta iki ayrı binada aynı personel hizmet veriyor. Çayırbaşı’nda kadın doğum ve çocuk bölümleri var. Bazı durumlarda ek bir tetkik istenince hastalar Seyrantepe’ye gitmek zoruna kalabiliyor. Bu hastalar için zor. Doktorlar da bazen Seyrantepe’de bazen Çayırbaşı’nda olabiliyor. Özellikle yaşlı ve hastalar için bu hastanelere gitmek kolay değil. Uzak ve ulaşımın zor olduğu yerler. Merkezdeki hastane boşaltıldığı için en yakın hastane olan Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi yoğun bir hasta popülasyonu altında. Şişli Etfal’in taşınması halk için cezalandırma gibi birşey oldu. Bina boşaltıldı ve bırakıldı. Bir çivi bile çakılmadı. Deprem açısından riskliyse sağlık müdürlüğünün bazı ek binaarı neden oraya taşındı? Biran önce biz oranın depreme dayanıklı şekilde yeniden inşa edilmesini ve Şişli Etfal Hastanesi’nin yeniden hizmet vermesini bekliyoruz.’’