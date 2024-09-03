Şişli 'Habitat Live' Festivali, Nazan Öncel konseriyle tamamlanıyor
Kaynak: Haber Merkezi
Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen Habitat Live Müzik Festivali devam ediyor.
12 Ağustos'ta Şişli Habitat Parkı’nda başlayan festivalde Kaan Tangöze, Bülent Ortaçgil, İlhan Erşahin’s & Istanbul Sessions, Ayşe Tütüncü Kuartet, Dilan Balkay, Şakalı Akustik; Harun Tekin & Koray Candemir, Elif Çağlar, Son Feci Bisiklet, İmer Demirer Kuartet, Melis Sökmen, No Land, Cümbüş Cemmat, Peyk gibi müzisyenlerin yanı sıra yabancı gruplar da sahne aldı.
Şişli Belediyesi’nin düzenlediği Habitat Live Müzik Festivali, 8 Eylül akşamı Nazan Öncel’in konseriyle son bulacak.
Festivale katılım, Mobilet üzerinden paylaşıma açılan dayanışma paketleri üzerinden sağlanıyor.