Şişli halkı kayyuma karşı buluştu: "İrademize sahip çıkacağız"

Kayyuma tepki gösteren ve iradesine sahip çıkan Şişlili yurttaşlar, “Kayyuma Hayır, Şişli Biziz” sloganıyla dün Maçka'daki Habitat Parkı’nda buluştu.

Dün saat 16.00’da başlayan etkinlikte sık sık “Kayyumlar gidecek biz kalacağız” sloganı atıldı. Yapılan konuşmalarda "İrademize sahip çıkacağız, Resul Emrah Şahan'ı yalnız bırakmayacağız" mesajı verildi.

Etkinlik alanında CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için de imza toplandı.

NUR SÜRER DE KATILDI

Etkinliğe katılan sanatçı Nur Sürer, yurttaşlara hitap etti. Sürer, “Ben kayyuma oy vermedim, Resul Emrah Şahan’a oy verdim. Yaşananları kabul etmiyorum. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” dedi.

Daha sonra yapılan forumda, yurttaşlar duygu ve düşüncelerini anlattı. Yapılan konuşmalarda Resul Emrah Şahan’ın ilçede rantçılığa karşı mücadele ettiği belirtilirken, kayyumun Şişli halkının iradesini temsil etmediği vurgulandı. Şişlili yurttaşlar, hukuksuzluklara karşı "mücadeleye devam" dedi.

ŞARKILAR SÖYLENDİ

Taleplerinin yazılı olduğu dövizlerle etkinliğin yapıldığı alana gelen Sanat Fabrika’dan sanatçılar, forumun ardından “1 Mayıs Marşı” ve “Ey Özgürlük” parçalarını seslendirdi. Dansçılar da müziklere danslarıyla eşlik etti.

Müzisyen Kadir Demir’in verdiği konserle buluşma son buldu.