'Şişli iradesine sahip çıkıyor' yürüyüşü: "Kayyumlar gidecek biz kalacağız"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da aralarında bulunduğu onlarca kişinin gözaltına alındığı 19 Mart’ın birinci ayında Şişlililer belediyelerine kayyum atanmasına karşı dört noktada yürüyüş yapacak. Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde, Kurtuluş Son Durak’ta, Nişantaşı Topağacı Meydanı’nda ve Gülbağ’da Selim Sırrı Tarcan İlkokulu önünde toplanan Şişlililer kendi semtlerinde kayyuma karşı ses çıkaracak.

Kurtuluş Son Durak'ta toplanan yurttaşların yürüyüşüne izin verilmezken görüşmeler sürüyor. "Kayyumlar gidecek biz kalacağız, Şişli burada başkanın yanında, gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek" sloganları atılıyor.

Polis Baruthane Caddesi üzerinde yolu tekrar keserek barikat kurdu, yürüyüşe izin verilmedi.

Polis barikatlarının açılmaması üzerine kitle basın açıklamasını Baruthane Caddesi'nde yapmak zorunda kaldı.

Basın açıklamasında, tutuklu bulunan ve yerine kayyum atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın gönderdiği açıklama okundu.