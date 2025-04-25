Şişli kayyumu, AKP’li ismi başkan yardımcısı olarak atadı

Şişli kayyumu Kaymakam Cevdet Ertürkmen, belediye başkan yardımcılığına AKP’li Hüseyin Kömekçi’yi atadı.

Kömekçi, önceki Tuzla Belediye Başkanı AKP’li Şadi Yazıcı’nın Özel Kalem Müdürlüğü ile Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmişti.

Kömekçi’ye, Destek Hizmetleri, Bilgi İşlem, Basın Yayın ve Hakla İlişkiler, Makine İkmal Bakım ve Onarım, Ulaşım Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü bağlandı.

Kömekçi’nin sosyal medya hesaplarını kapattığı görüldü.