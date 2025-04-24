Şişli kayyumu diyabetli çocuklara desteği kesti: Protokol askıya alındı

Şişli Belediyesi ile Diyabetli Çocuklar Vakfı (DİYAÇEV) arasında imzalanan ve tip 1 diyabetli çocuklara her ay 5 bin TL değerinde sensör desteği sağlanan protokol askıya alındı.

DİYAÇEV ve Şişi Belediyesi arasında imzalanan iş birliği protokolüyle Şişli’deki diyabetli çocuklara Şeker Ölçüm Cihazı (Sensör) için her ay 5 bin TL’lik ödeme yapıyordu.

ASKIYA ALINDI

Szöcü'nün haberine göre; Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan yerine kayyum olarak atanan Şişli Kayyumu Cevdet Ertürkmen ise bu yardımı askıya aldı.

Çocuğu için yardım alan yurttaş şu açıklamaları yaptı:

“Kayyum atandığından bu yana hiçbir sosyal yardımı alamıyoruz. Belediyeyi aradığımızda da, ‘Her şeyi askıya aldık’ deniliyor. Şişli’de İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün bize verdiği bilgiye göre zaten 5 tane diyabetli çocuk var. Emrah Başkan döneminde bu 5 çocuğa yardım yapılıyordu” dedi.

Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Hatun da duruma tepki göstererek, “Bu çok önemli çocuk dostu program için Şişli’nin seçilmiş belediye başkanı, değerli dostumuz Emrah Şahan’a çok teşekkür ederiz. Dileğimiz, Şişli Belediyesi’nin diyabetli çocuklara olan desteğinin planlandığı gibi devam etmesidir” ifadelerini kullandı.