Şişli kayyumu Ertürkmen İstanbul Valisi Gül'ü ziyaret etti

Şişli Belediyesi'ne atanan kayyum Cevdet Ertürkmen, İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyaret ettiğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan CHP'li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yerine kayyum atandı.

Kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in ilk icraatlerinden biri Şahan'ın fotoğraflarının yer aldığı afişleri kaldırmak oldu.

Yaşananların ardından Ertürkmen, bugün İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti. Ziyarete ilişkin İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından fotoğraflı bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen, Valimiz Davut Gül’ü ziyaret etti" denildi.

Öte yandan Ertürkmen'in hesabının kişisel bilgiler alanında hala "Şişli Kaymakamı" ibaresinin yer aldığı görüldü.