Şişli Kayyumu geleneği bozdu: Fener alayı yapılmayacak

Cumhuriyet Bayramı’nın en coşkulu adreslerinden biri olan Şişli’de bu yıl sessizlik hakim.

CHP'ye yönelik operasyonlarda Resul Emrah Şahan'ın tutuklanması ve görevden alınmasının ardından 2025 yılının Mart ayında göreve gelen kayyum Cevdet Ertürkmen yönetimi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gelenek haline gelen fener alayı düzenlememe kararı aldı.

Uzun yıllardır Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Şişli’deki evinin önünden başlayan ve Halaskargazi Caddesi boyunca binlerce yurttaşın katılımıyla gerçekleşen fener alayı yürüyüşü, bu yıl yapılmadı.

Cumhuriyet gazetesinden Ufuk Sepetçi’nin haberine göre kayyum yönetimindeki Şişli Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102’nci yılı dolayısıyla yalnızca Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde bir kutlama programı ve Maçka Cumhuriyet Parkı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni düzenledi.

PROGRAMDA YER ALMADI

Yurttaşların katılımıyla gerçekleşen fener alayı ise bu yıl programda yer almadı.

Şişli’de yıllardır sürdürülen bu geleneğin kayyum yönetimi döneminde kesintiye uğraması dikkat çekti.