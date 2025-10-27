Şişli kayyumu, iki AKP’liyi belediye başkan yardımcısı yaptı

HABER MERKEZİ

Şişli kayyumu Kaymakam Cevdet Ertürkmen, belediye başkan yardımcılığına iki AKP’li ismi atadı.

Eski Kağıthane Belediyesi Başkan Yardımcısı AKP’li Şaban Demirel ile daha önce AKP’li Fatih Belediyesi’nde Başkan Yardımcısı olan İzzettin Tosun, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.

BU İLK ATAMA DEĞİL

Öte yandan kayyum Ertürkmen daha önce de belediye başkan yardımcılığına AKP’li Hüseyin Kömekçi’yi atamıştı.

Kömekçi, önceki Tuzla Belediye Başkanı AKP’li Şadi Yazıcı’nın Özel Kalem Müdürlüğü ile Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmişti.