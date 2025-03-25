Şişli kayyumu, kent lokantalarını kapattı!

Şişli Belediyesi'ne atanan kayyum, kent lokantalarını kapattı.

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Şişli Belediye Başkanı CHP'li Resul Emrah Şahan’ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’i kayyum olarak atadı.

CHP'li Şahan döneminde açılan iki kent lokantası bugün hizmet vermedi.

Ayrıca belediyenin gezici kent lokantası olarak kullanılan TIR'ı da belediye garajına çekildi.

Şahan tutuklanmasaydı gelecek hafta Paşa Mahallesi'nde bir kent lokantası daha açacaktı.

Şişli Belediyesi kent lokantalarında dört çeşit yemek 40 TL'ydi.