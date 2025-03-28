Şişli kayyumu seçilmiş başkanların haberlerini sildi

Şişli'nin seçilmiş başkan Resul Emrah Şahan’ın İBB’ye yönelik siyasi operasyon kapsamında tutuklanmasının ardından yerine gelen kayyum Ertürkmen, belediye sitesinde yer alan mevcut başkan Şahan ve halefi Muammer Keskin’e ait tüm haber ve fotoğrafları kaldırdı.

Belediyeye ait siteye girildiğinde bir tek kayyuma ait haber ve bilgiler yer alıyor. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Şahan ve bir önceki belediye başkanı Muammer Keskin’e ait tek bir habere ve görsele rastlanmıyor.

KENT LOKANTALARI DA KAPALI

İBB ve İmamoğlu’na yönelik siyasi operasyonun gerçekleştirildiği 19 Mart darbesinin ardından Şişli’deki Kent Lokantaları da hizmet vermemeye başlamıştı. Bir haftadan uzun bir süredir ilçedeki 1’I seyyar üç Kent Lokantası kapalı durumda. Gerekçe malzeme tedarikinin sağlanamaması.

Kayyum darbesiyle birlikte gündüz nüfusu 3 milyonun üzerine çıkan Türkiye’nin en önemli ilçelerinin başında gelen Şişli’de pek çok hizmet de aksamış durumda.