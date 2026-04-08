Şişli kayyumu TİS masasını devirdi

Tugay SOYKAN

Seçilmiş belediye başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanmasıyla iktidarın kayyum atadığı Şişli Belediyesi'nde işçilerden sonra memur statüsünde çalışan emekçilerin de hakları gasp edildi. KESK'e bağlı Tüm Bel-Sen'de örgütlü emekçiler, kayyumun devirdiği toplu sözleşme masasına geri dönülmesini ve bir an önce haklarını almayı bekliyor.

Dün belediye önünde bir araya gelen emekçiler adına basın açıklamasını Tüm Bel-Sen İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Hüsniye Arapoğlu yaptı. Arapoğlu açıklamasında antidemokratik koşullarda dahi üyelerinin alın terini korumak için toplu sözleşme masasında iradelerini ortaya koyduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Bizim için tek ölçüt emekçilerin hakkıdır; ancak geldiğimiz noktada, karşımızda müzakere değil, çözüm yollarını tıkayan bir dayatma iradesi buluyoruz. TİS süreci açık bir dayatma nedeniyle tıkanmıştır. İlk oturumlarda mevcut sözleşme şartlarının iyileştirilmesine dair verilen sözler tutulmamış, 'iyi sözleşme' söylemi yerini tavan tutar baskısına bırakmıştır. Kiralar, faturalar, gıda fiyatları durmaksızın artarken emekçiler bilinçli biçimde yoksullaştırılmaktadır. Atanmış yönetimin önümüze koyduğu, kazanılan tüm haklarımızı gasp eden bu teklif de bizleri yoksulluğa mahkûm etmekten başka bir şey değildir. Oysa bizler, Şişli’nin yükünü sırtlayan memur, zabıta, sağlık çalışanları, avukatlar, mimar, mühendisler ve tüm çalışanlar olarak sadaka değil, hakkımız olanı istiyoruz.”

HAKLARIMIZDAN VAZGEÇMEYİZ

Belediyede uzman memur statüsünde çalışan Nurşen Çetinkaya, "Şişli sadece İstanbul’un değil Türkiye’nin en pahalı bölgesi. Burada normal bir yemek yediğinizde bile 500 lira hesap ödüyorsunuz. Kayyumla birlikte yemek parası hakkımız kaldırıldı. TİS yapılmadığı için servislerimiz de çalışmıyor. Bu şartlar altında İstanbul’da yaşamamız mümkün değil. Kazanılmış haklarımız bir günde alınmadı, biz de bir günde kaybetmeyeceğiz" dedi.

Eyleme katılan Zabıta Komiseri Hasan Şair, "İstanbul’da hayat şartları her geçen gün zorlaşıyor. Belediye yönetimine sesleniyorum. Tekrar masaya dönülmesini ve haklarımızın verilmesi için müzakerelerin yeniden başlamasını talep ediyoruz. Toplu sözleşme görüşmelerinde zabıtalara ek ücret verilmişti ama verilen ek ücretlerde ortadan kalktı. Zabıta memurlarının 47 bin liralık kaybı var. Sözleşme masasından kalkan belediye yönetimi oldu" diye konuştu.