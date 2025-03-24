Şişli kayyumuna polis kalkanı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil üç belediye başkanının görevden uzaklaştırıldığını ve ve tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan yerine, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in kayyum olarak atandığını açıkladı.

Kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediyesi Başkanlığı makamına polisler eşliğinde geçti.

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