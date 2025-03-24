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Şişli kayyumuna polis kalkanı

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’i kayyum olarak atadı. Ertürkmen, Şişli Belediyesi Başkanlığı makamına polisler eşliğinde geçti

Siyaset
  • 24.03.2025 08:56
  • Giriş: 24.03.2025 08:56
  • Güncelleme: 24.03.2025 09:04
Kaynak: ANKA
Şişli kayyumuna polis kalkanı
Fotoğraf: Şişli Kaymakamlığı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil üç belediye başkanının görevden uzaklaştırıldığını ve ve tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan yerine, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in kayyum olarak atandığını açıkladı.

Kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediyesi Başkanlığı makamına polisler eşliğinde geçti.

Ayrıntılar gelecek...

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