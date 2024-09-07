Şişli Plak Festivali 14-15 Eylül’de

Mahir KANAAT

Şişli Belediyesi, müzik dünyasının önemli isimlerini ve plak tutkunlarını ‘Şişli Plak Festivali’ ile 4’üncü kez buluşturuyor. Feriköy Organik Pazarı otopark alanında 14-15 Eylül tarihlerinde, gerçekleşecek festivalde; söyleşiler, mezatlar, imza günleri gibi etkinliklerin yanı sıra Karsu, Sena Şener, Gaye Su Akyol ve Miskinler gibi ünlü sanatçıların konserleri yer alacak.

Müzikseverlerin ve plak koleksiyoncularının yoğun ilgi ve katılım gösterdiği ‘Şişli Plak Festivali’nin açılışı bu yıl, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın yanı sıra davetlilerin katılımıyla gerçekleşecek.