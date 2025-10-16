'Sisli Vadi' davası: Adalet arayan mağdur anneye verilen hapis kararı kaldırıldı

Kırklareli İğneada'da Eylül 2023'te yaşanan sel felaketinde 'Sisli Vadi' bungalov evlerinde tatil yapan 6 kişinin ölümüne ilişkin davada kızı Mihriban Bağışlar ve damadı Selman Bağışlar için hak arayan anne Safiye Yaşa için tutuklama kararı verildi. Kararın ardından duruşmaya ara verilirken Safiye Yaşa fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Avukatları ise karara itiraz etti. Öte yandan davada, işletme sahibine 18 yıl, 2 sanığa 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi, bir sanık beraat etti.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın anne Safiye Yaşa ile ilgili talebinde, şu ifadelere yer verildi:

“Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı katılan Safiye YAŞA'nın Mahkememiz 16/10/2025 tarihli duruşma sırasında katılanın uyarılmasına rağmen heyete bağırması, usulüne aykırı şekilde Mahkeme heyetine karşı aykırı beyanlarda bulunduğu, Mahkeme başkanının sözünü keserek tekrardan devam ettiği, CMK 203/3. Hükmü gereğince duruşma düzenini bozmaması gerektiği kendisine anlatılmasına rağmen davranışlarına devam ettiği görüldüğünden,

Katılan Safiye YAŞA'nın CMK 203/3. Maddesi gereğince 2 (iki) gün disiplin hapsine alınması karar verilmiş olup,

Gereğini bilgilerinize rica ederim."

"ACILI ANNEYİ DURUŞMADA TUTUKLADILAR"

BirGün yazarı Timur Soykan gelişmeyi şöyle aktardı:

"Kırklareli İğneada'daki Sisli Vadi davasının duruşmasında selde ölen doktor kızı ve damadı için adalet arayan anne Safiye Yaşa için tutuklama kararı verildi. Sisli Vadi'de dere yatağına kaçak olarak yapılan bungalovlarda 6 kişi hayatını kaybetmişti. Eski vali hakkında bu işletmeden rüşvet aldığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Adliye çalışanlarının da bu kaçak tesisteki fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Halen kamu görevlileri yargılanmazken kaçak tesisin sahibi Bülent Bayrakçı'nın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme Başkanı'nın suçlanan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Safiye Yaşa, bu nedenle reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme başkanı bu talebi reddetti. Duruşma sürerken Safiye Yaşa, adaletsizliğe tepki gösterdi. Bir heyet üyesiyle tartışınca mahkeme başkanı Safiye Yaşa ve oğluna bağırdı. İki gün tutuklama kararı verdi. Duruşmaya ara verilirken Safiye Yaşa fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Avukatlar karara itiraz etti."

ACILI ANNEYi DURUŞMADA TUTUKLADILAR

Kırklareli İğneada'daki Sisli Vadi davasının duruşmasında selde ölen doktor kızı ve damadı için adalet arayan anne Safiye Yaşa için tutuklama kararı verildi.

Sisli Vadi'de dere yatağına kaçak olarak yapılan bungalovlarda 6 kişi hayatını… pic.twitter.com/SFn7zuBEdO — Timur Soykan (@timursoykan) October 16, 2025

TEPKİ YAĞAN KARAR KALDIRILDI

Anne Safiye Yaşa hakkında verilen karar ilerleyen saatlerde kaldırıldı. Gazeteci Ceylan Sever'in duyurduğuna göre; anne Safiye Yaşa, 2 hafta önce Adalet Bakanı Yılmaz Tunç börüşmüş ve bakan kendisine telefon numarasını vermişti. Bugün yaşanan olayın ardından Safiye Yaşa, Bakan Tunç’u aradı. Bakan Tunç, "durumla ilgileneceğini" söyledi. Safiye Yaşa’nın avukatı da disiplin hapsinin koşullarının oluşmadığını belirttiği dilekçeyi mahkemeye vererek hapis cezasının kaldırılmasını talep etti. Yaşa'ya disiplin hapsi cezası veren mahkeme talebi kabul etti ve kararı kaldırdı.

ACILI ANNEYE VERİLEN CEZA KALDIRILDI



Adalet Bakanlığı kaynaklarından konuya ilişkin gelen bilgiye göre; Kırklareli İğneada'daki Sisli Vadi’de meydana gelen selde kızı ve damadını kaybeden Safiye Yaşa hakkında bugün mahkeme tarafından verilen 2 günlük disiplin hapis cezası kararı… https://t.co/Fm2mabjYx4 — Ceylan Sever (@ceylanseverr) October 16, 2025