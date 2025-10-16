'Sisli Vadi' davası: Adalet arayan mağdur anneye verilen hapis kararı kaldırıldı
Kırklareli İğneada'da yer alan Sisli Vadi (Foggy Valley) adlı tesiste 2023'te meydana gelen selde yaşamını yitiren doktor kızı ve damadı için duruşmada bulunan anne Safiye Yaşa için mahkeme başkanına tepki gösterdiği gerekçesiyle 2 günlük disiplin hapsi kararı verildi. İlerleyen saatlerde kararın kaldırıldığı öğrenildi. Öte yandan davada, işletme sahibine 18 yıl, 2 sanığa 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi, bir sanık beraat etti.
Kırklareli İğneada'da Eylül 2023'te yaşanan sel felaketinde 'Sisli Vadi' bungalov evlerinde tatil yapan 6 kişinin ölümüne ilişkin davada kızı Mihriban Bağışlar ve damadı Selman Bağışlar için hak arayan anne Safiye Yaşa için tutuklama kararı verildi. Kararın ardından duruşmaya ara verilirken Safiye Yaşa fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Avukatları ise karara itiraz etti. Öte yandan davada, işletme sahibine 18 yıl, 2 sanığa 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi, bir sanık beraat etti.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın anne Safiye Yaşa ile ilgili talebinde, şu ifadelere yer verildi:
“Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı katılan Safiye YAŞA'nın Mahkememiz 16/10/2025 tarihli duruşma sırasında katılanın uyarılmasına rağmen heyete bağırması, usulüne aykırı şekilde Mahkeme heyetine karşı aykırı beyanlarda bulunduğu, Mahkeme başkanının sözünü keserek tekrardan devam ettiği, CMK 203/3. Hükmü gereğince duruşma düzenini bozmaması gerektiği kendisine anlatılmasına rağmen davranışlarına devam ettiği görüldüğünden,
Katılan Safiye YAŞA'nın CMK 203/3. Maddesi gereğince 2 (iki) gün disiplin hapsine alınması karar verilmiş olup,
Gereğini bilgilerinize rica ederim."
"ACILI ANNEYİ DURUŞMADA TUTUKLADILAR"
BirGün yazarı Timur Soykan gelişmeyi şöyle aktardı:
"Kırklareli İğneada'daki Sisli Vadi davasının duruşmasında selde ölen doktor kızı ve damadı için adalet arayan anne Safiye Yaşa için tutuklama kararı verildi. Sisli Vadi'de dere yatağına kaçak olarak yapılan bungalovlarda 6 kişi hayatını kaybetmişti. Eski vali hakkında bu işletmeden rüşvet aldığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Adliye çalışanlarının da bu kaçak tesisteki fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Halen kamu görevlileri yargılanmazken kaçak tesisin sahibi Bülent Bayrakçı'nın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme Başkanı'nın suçlanan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Safiye Yaşa, bu nedenle reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme başkanı bu talebi reddetti. Duruşma sürerken Safiye Yaşa, adaletsizliğe tepki gösterdi. Bir heyet üyesiyle tartışınca mahkeme başkanı Safiye Yaşa ve oğluna bağırdı. İki gün tutuklama kararı verdi. Duruşmaya ara verilirken Safiye Yaşa fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Avukatlar karara itiraz etti."
Kırklareli İğneada'daki Sisli Vadi davasının duruşmasında selde ölen doktor kızı ve damadı için adalet arayan anne Safiye Yaşa için tutuklama kararı verildi.
TEPKİ YAĞAN KARAR KALDIRILDI
Anne Safiye Yaşa hakkında verilen karar ilerleyen saatlerde kaldırıldı. Gazeteci Ceylan Sever'in duyurduğuna göre; anne Safiye Yaşa, 2 hafta önce Adalet Bakanı Yılmaz Tunç börüşmüş ve bakan kendisine telefon numarasını vermişti. Bugün yaşanan olayın ardından Safiye Yaşa, Bakan Tunç’u aradı. Bakan Tunç, "durumla ilgileneceğini" söyledi. Safiye Yaşa’nın avukatı da disiplin hapsinin koşullarının oluşmadığını belirttiği dilekçeyi mahkemeye vererek hapis cezasının kaldırılmasını talep etti. Yaşa'ya disiplin hapsi cezası veren mahkeme talebi kabul etti ve kararı kaldırdı.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde 2023 yılında meydana gelen selde yıkılan ve ruhsatsız işletildiği tespit edilen kamp alanında 6 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada, işletme sahibine 18 yıl, 2 sanığa 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi, bir sanık beraat etti.
İstinafın bozma kararının ardından Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın üçüncü duruşmasında, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan yargılanan tutuklu sanık Bülent B. ile olayda hayatını kaybedenlerin yakınları Safiye Yaşa, Kadir Yaşa, Mehmet Han Yaşa, Merve Sude Yaşa, Emine Solmaz ve Çiçek Dinç hazır bulundu.
Tutuksuz sanıklar Cenan A, Sevcan U. ve Büşra G. de SEGBİS ile duruşmaya katıldı.
Duruşma, mahkemeye gelen raporların okunmasıyla başladı.
Mahkeme heyeti, Ulusal Kriminal Bürosuna gönderilen hard disklere ilişkin raporun çözümlenemediğini belirterek sosyal medyada mahkeme görüntülerini yayınlayan ve yayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve erişim yasağı getirilmesi için yazışmaların yapıldığını belirtti.
Müşteki Safiye Yaşa, mahkeme başkanının İçişleri Bakanlığınca hakkında soruşturma izni verilen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu'nu ziyaret ettiğini, duruşmanın ve heyetin tarafsızlığına gölge düşürdüğünü belirtti.
Bunun ardından Yaşa ve diğer müştekiler ile avukatlar reddihakim ve reddiheyet talebinde bulundu.
Mahkeme Başkanı Serdar Aslan, "Ben burada kimseyi tanımıyorum, sadece mahkeme başkanı değil, aynı zamanda komisyon başkanıyım. Söz konusu kişi burada yargılanmıyor. Bizim sanığımız değil. Ben iadeiziyaret gerçekleştirdim." dedi.
Ardından Yaşa, mahkeme başkanına tepki göstererek, "Bu dava kamuya mal olmuş bir davadır. Soruşturmaya artık gölge düştü. Sizi reddediyorum. Sizin karar vermenizi istemiyorum." ifadelerini kullandı.
Bir süre ara verilen duruşmada, müştekilerin reddihakim talepleri reddedildi.
Mütalaa verildi
Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkında mütalaası verdi.
Mütalaada sanık Bülent B, Büşra G, Cenan A, ile Sevcan U'nun maktul Ahmet Baki Şimşek, Selman Bağışlar, Ümit Solmaz, Rahile Şimşek, Mihriban Bağışla ve Suna Duman'a karşı "olası kast ile ölüme sebebiyet verme" suçundan ayrı ayrı, müşteki Kerem Şimşek, Hüseyin Duman ve Mila Duman'a yönelik "olası kast ile yaralanmalarına sebep olma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi.
Savcılık, sanık Bülent B'nin tutukluluk halinin devam etmesini, diğer sanıklar Cenan A, Büşra G. ve Sevcan U'nun da hükümle birlikte tutuklanmasını istedi.
Ardından müşteki ve avukatları mütalaaya karşı beyanda bulundu.