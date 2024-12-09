Şişli ve Ataşehir Belediyesi ekonomi konferansı düzenliyor

HABER MERKEZİ

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in ev sahipliği yapacağı ‘Ekonominin Kalbinden Finansın Merkezine: Şişli-Ataşehir Konferansı’ ekonomi, siyaset ve bilim dünyasından önemli isimleri bir araya getirecek. Haliç Kongre Merkezi’ndeki konferansın açılış konuşmasını İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılacak.

10 Aralık’ta İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenecek törenle Nobel Ödülünü alacak olan Ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, 13 Aralık’ta İstanbul’da ilk bu konferansa katılacak. Acemoğlu, Gazeteci Deniz Bayramoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşecek ‘Kent Ekonomilerinin Yeni Dinamikleri’ başlıklı panelde bir konuşma yapacak.

Acemoğlu’nun konuşmasının ardından konferans iki ayrı panel ile devam edecek. İBB Meclis Üyesi ve Ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir’in moderatörlüğünde ‘Kent Ekonomilerinin Dönüşüm Süreçleri ve Deneyimleri’ başlıklı panelde Oxford Üniversitesi Fintech İnisiyatifi Akademik Direktörü Prof. Dr. Pınar Özcan ile Kolombiya’nın Başkenti Bogota’nın eski Belediye Başkanı Enrique Penalosa panelist olarak yer alacak. Panelde dünyada başka ülke ve şehirlerde yaşanan metropol ve alt ölçekli değişim deneyimlerinin paylaşılması; bu süreçte imalat sanayiden hizmet sektörüne geçiş ve hizmet sektörlerindeki yüksek katma değere odaklanan yapısal dönüşüm örneklerinin mekânsal, sosyal ve ekonomik bağlamda sonuçları ele alınacak.

"İSTANBUL’UN ÇEVRE DÜZENİ PLANI, SEKTÖREL VE MEKANSAL TERCİHLER"

Konferansın ikinci panelinde ise ‘İstanbul Çevre Düzeni Planı, Stratejik Sektörel ve Mekansal Tercihler’ başlıklı oturum gerçekleşecek. Moderatörlüğünü Siyaset Bilimci Prof. Dr. Tarık Şengül’ün yapacağı panelde Ekonomist Prof. Dr. Ayşe Buğra ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün konuşacak. Panelde İstanbul’un çevre düzeni planı bakış açısıyla özellikle Şişli ve Ataşehir’in İstanbul ekonomisi açısından değişen konumlarının altyapı, ulaştırma, kent planlaması, ekonomik ve sosyal planlama bağlamında bir gelecek perspektifi sunulması gibi konular öne çıkacak.

Konferansa katılım ücretsiz olup; başvurular formsisliatasehir.com adlı web sitesi üzerinden yapılabilecek.

Program akışı şöyle:

• 12.00 - 12.30 Haliç Kongre Merkezi (Kayıt ve karşılama)

• 12.30 – 13.00 Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel

• 13.00 – 14.00 Konu: Kent ekonomilerinin yeni dinamikleri. Moderatör: Deniz Bayramoğlu - Gazeteci, Konuşmacı: Prof. Dr. Daron Acemoğlu – Ekonomist ve Akademisyen

• 14.00 – 14.45 SN. Ekrem İmamoğlu – TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

• 15.00 – 16.15 Panel 1 / Kent ekonomilerinin dönüşüm süreçleri ve deneyimleri. Moderatör: Doç. Dr. Oğuz Demir Ekonomist, İBB Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı

Panelistler: Prof. Dr. Pınar Özcan -Girişimcilik ve İnovasyon Profesörü, Fintech İnisiyatifi Akademik Direktörü Oxford Üniversitesi Enrique Penalosa -Eski Bogota Belediye Başkanı

• 16.30 – 17-30 Panel 2 İstanbul çevre düzeni planı, stratejik sektörel ve mekansal tercihler. Moderatör: Prof. Dr. Tarık Şengül - Akademisyen, Siyaset Bilimci

Panelistler: Prof. Dr. Ayşe Buğra Akademisyen, Ekonomist, Gürkan Akgün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı

• 17.30– 18.00 Kapanış Konuşmaları