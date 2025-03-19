Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanları da gözaltında

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararlarının "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

Şahan, “Bu sabah evimde arama yapıldı ve gözaltına alındım” açıklamasını yaptı.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Bu sabah evimde arama yapıldı ve gözaltına alındım. Avukatımın aramaya katılmasına dahi izin verilmedi. Herkes müsterih olsun.

Ekrem İmamoğlu yalnız değildir, arkasında millet vardır, İstanbul vardır, biz varız. Birimiz düşerse diğerimiz yetişiriz. Kendimizi milletimize emanet ediyoruz.”

Bu sabah evimde arama yapıldı ve gözaltına alındım. Avukatımın aramaya katılmasına dahi izin verilmedi. Herkes müsterih olsun. @ekrem_imamoglu yalnız değildir, arkasında millet vardır, İstanbul vardır, biz varız. Birimiz düşerse diğerimiz yetişiriz. Kendimizi milletimize emanet… — Resul Emrah Şahan (@REmrahSahan) March 19, 2025

ARAMAYA AVUKATLARIN KATILMASINA İZİN VERİLMEDİ

Avukat Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şahan'ın evinde yapılan aramaya avukatların katılmasına izin verilmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan’ın evinde devam eden aramaya katılmak için meslektaşlarımız yanına gittiler. Ancak arama işlemlerine katılmamız engelleniyor. Avukatlar evin kapısında bekletiliyor. Buna gerekçe olarak da “avukat görüş kısıtlaması” gösteriliyor. CMK’ya aykırı bu keyfi uygulamalara son verilmesi, Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan’ın avukatının hukuki yardımından faydalanmasının engellenmemesi gerekiyor."

ŞAHAN SAĞLIK KONTROLÜNE GETİRİLDİ

Öte yandan gözaltına alınan Resul Emrah Şahan, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

ÇALIK: KENDİMİZİ MİLLETİMİZE EMANET EDİYORUZ

Murat Çalık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Çalık şu ifadeleri kullandı:

"Değerli komşularım, sevgili İstanbullular. Sabah saatlerinde evimde yapılan aramayla birlikte gözaltına alındım. Ne Ekrem İmamoğlu Başkanımız ne de gözaltı kararı verilen ben ve diğer arkadaşlarımız yalnız olmadığımızı biliyoruz. Yol arkadaşlarım aynı inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edecekler. Halkımıza hizmetimiz kesintisiz devam edecek. Kendimizi milletimize emanet ediyoruz."