Şişli ve Beylikdüzü belediyelerinden açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı soruşturma kapsamında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da gözaltına alındı.

İki belediye de konuya ilişkin açıklama yaptı.

Şişli Belediyesi, Şahan'ın saat 06.00 itibariyle evinde arama yapılarak gözaltına alındığını belirtti ve "Soruşturmaya ilişkin tüm süreçleri hukuka uygunluk, adil yargılanma hakkı ve hukuk güvenliği açısından yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sosyal medya hesabından ise şu paylaşım yapıldı:

“Sabah saatlerinde evimde yapılan aramayla birlikte gözaltına alındım. Ne Ekrem İmamoğlu Başkanımız ne de gözaltı kararı verilen ben ve diğer arkadaşlarımız yalnız olmadığımızı biliyoruz. Yol arkadaşlarım aynı inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edecekler. Halkımıza hizmetimiz kesintisiz devam edecek. Kendimizi milletimize emanet ediyoruz."