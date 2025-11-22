Şişli ve Esenyurt kayyumu gidebilir

Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi (AYM), "kent uzlaşısı" üzerinden yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in açtığı iptal davasında yerel mahkemenin "somut norm denetimi" talebini gündeme aldı. AYM anayasaya aykırılık kararı verirse Ahmet Özer’in göreve dönmesi, Resul Emrah Şahan’ın yerine başkan vekili seçilmesi mümkün olacak.

Avukat Hüseyin Ersöz, konuya dair sosyal medya medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Haziran ayında verilen yapılan başvuruyu Anayasa Mahkemesi gündemine aldı. Olası bir Anayasa’ya aykırılık kararı verilmesi halinde, haklarında kayyım tedbiri uygulanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in doğrudan göreve dönmesi, tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın yerine ise Belediye Meclisinden seçilecek bir başkan vekilinin görev yapması da mümkün olabilecek”