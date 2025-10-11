Şişli’de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Şişli'de 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın ekiplerin uzun süreli çalışmaları sonucu söndürüldü.

Kuştepe Mahallesi Çilek Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede binanın üst katını tamamen sardı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği esnada binanın çatı katında kısmi çökme meydana geldi.

Çevrede güvenlik önlemi alınırken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan ya da dumandan etkilenen kimsenin olmadığı öğrenildi.

Can kaybının yaşanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.