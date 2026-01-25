Şişli’de bulunan cansız kadın bedeni: Katil zanlısı cinayeti anlattı

İstanbul Şişli’de çöp konteynerinde parçalara ayrılmış halde bulunan cesedi bulunan Durdona Khokimova’nın katil zanlısı cinayeti anlattı.

Gürcistan’a kaçmak isterken Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev ile birlikte yakalanan Dılshod Akhrol Uglı Turdimurotov cinayeti itiraf etti.

Editör notu: Haberin içinde bazı okuyucularımızın rahatsız olabileceği, tetikleyici olabilecek ifadeler bulunmaktadır.

İTİRAF ETTİ

Turdimurotov ifadesinde; öldürdüğü Durdona ile sevgili olduklarını iddia etti. Tartıştıkları için Durdona’yı bıçaklayarak öldürdüğünü daha sonra Kamalkhodaev ile birlikte cesetten kurtulabilmek için parçalara ayırdıklarını itiraf etti.

Durdona’nın parçalarına ayırdıkları bedenini ayrı ayrı poşetleyip, bir bavul içerisine koyduklarını söyleyen Turdimurotov ardından, ticari taksi ile Şişli’ye gidip katlettikleri kadının gövdesi ve parçalarını farklı konteynerlere attıklarını anlattı.

Turdimurotov şunları söyledi: “Durdona Khokimova ile olay günü tanıştık. Aramızda gönül ilişkisi başladı. Tartışma yaşadık. Bıçaklayarak öldürdüm. Daha sonra arkadaşımla birlikte cesedi Ümraniye’deki evde parçalara ayırdık. Cesedin parçalarını ayrı ayrı poşetledik ve bavul içerisine yerleştirdik. Daha sonra ticari taksi ile Şişli’ye geldik. Ceset ve parçalarını farklı çöp konteynerlerine attık.”