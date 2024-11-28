Şişli’de doktora şiddet!

Sağlık sisteminde şiddet hız kesmeden devam ediyor. Sağlık çalışanları her gün hastalar ya da hasta yakınları tarafından darp ediliyor.

Bir hekime şiddet olayı da bugün İstanbul’un Şişli ilçesinde yaşandı.

BirGün’ün edindiği bilgiye göre bu sabah bir kadın hasta, çeşitli şikayetlerle Paşa Mahallesi’nde bulunan Şişli 16 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’ne başvurdu. Dr. Ahmet Özdemir, hastayla ilgilendi ve gerekli işlemleri yaptı. Hasta daha sonra odadan ayrıldı.

Ancak bir süre sonra Dr. Özdemir’in odasına kadının oğlu olduğunu söyleyen bir şahıs girdi. Şahıs, “annesiyle yeterince ilgilenmediği” bahanesiyle Dr. Özdemir’e yumruk attı. Özdemir yüzünden yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Dr. Özdemir darp raporu almak için hastaneye gitti. Özdemir, daha sonra uğradığı saldırıyla ilgili şikayette bulunacak.