Şişli’de dönerciye silahlı saldırı: Pide kuyruğunda bekleyen kadın yaralandı
İstanbul Şişli’de bir dönerciye alacak meselesi nedeniyle düzenlenen silahlı saldırıda, pide kuyruğunda bekleyen bir kadın ağır yaralandı. Kurşunların hedefi olmayan Ş.K. sırtından ve kolundan vurulurken, saldırganlar kaçtı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla olaya karıştığı belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.
Şişli’de dönerciye düzenlenen silahlı saldırı sırasında pide kuyruğunda bekleyen Ş.K. (39) sırtından ve kolundan yaralandı. Alacak meselesi nedeniyle gerçekleştirildiği öğrenilen saldırıya karışan şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatleri sıralarında Gülbahar Mahallesi Şehit Ertuğrul Kabataş Caddesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, caddede bulunan dönerciye silahlı saldırı düzenlendi.
Alacak meselesi nedeniyle gerçekleştirildiği öne sürülen saldırıda iş yerinde bulunanlar yara almazken, kurşunlar o sırada pide kuyruğunda bekleyen Ş.K. isimli kadına isabet etti.
Şüpheliler olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sırtından ve kolundan yaralanan kadını olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı belirlenen şüphelileri gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.