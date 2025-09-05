Şişli’de iki ayrı noktada yangın: 1 kişi gözaltına alındı
İstanbul’un Şişli ilçesinde 2 farklı noktada kasten yangın çıkardığı öne sürülen M.T. (40) gözaltına alındı. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangınların ardından şüpheli hakkında “kasten yangına sebebiyet verme” suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
İstanbul Şişli'de 2 ayrı ağaçlık alanda kasten yangın çıkardığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Eylül'de saat 15.30'da Piyalepaşa Bulvarı, saat 16.05 sıralarında ise Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Odesa Bulvarı'nda çıkan yangınlara ilişkin inceleme başlattı.
Araştırmada, itfaiye unsurlarınca yapılan müdahaleyle yangınların kontrol altına alınarak söndürüldüğü belirlendi.
Ekipler, olay yerinde ateş yaktığı tespit edilen şüpheli M.T'yi (40) gözaltına alındı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yangına sebebiyet verme" suçlamasıyla adliye sevk edilecek.