Şişli’de Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırı

İstanbul Şişli'de bulunan Irak Konsolosluğu'na motosikletle gelen 2 kişi tarafından uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi.

Olayda konsolosluk binasına 9 kurşun isabet ederken, yaralanan olmadı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay saat 21.45 sıralarında Esentepe Mahallesi’nde bulunan Irak Konsolosluğu’nda meydana geldi. Akşam saatlerinde motosikletle gelen 2 saldırgan tarafından konsolosluk binasına uzun namlulu silahla ateş açıldı. Saldırıda yaralanan kimse olmadı. Saldırganlar geldikleri motosikletle kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Konsolosluk çevresinde olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı sonrasında sokak giriş ve çıkışlara kapatılırken, ekiplerin incelemesinde 9 adet boş kovan ele geçirildi. Polis ekipleri konsolosluk ve çevredeki binaların güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, "Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Irak devletinin yanındayız" dedi.

'PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİLER'

Konsolosluk yakınındaki durakta taksicilik yapan İlhan Dilber ise, "Taksi durağında otururken, silah sesleri duyduk. Sesleri duyunca dışarı çıktık. Konsolosluğun orada olay olduğunu fark ettik. Oraya gittiğimizde saldırganlar kaçmıştı. Peş peşe ateş ettiler, bir şarjör boşaltılmış gibi geldi bana" dedi.