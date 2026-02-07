Şişli’de iş yerine silahlı saldırı: 5 kişi tutuklandı

Şişli'de, bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 27 Ocak'ta Esentepe Ali Kaya Sokak'ta bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çalışmalarda iş yerine 7 kurşunun isabet ettiği belirlendi, olay yerinde ise 7 boş kovan bulundu.

Güvenlik kamerası görüntülerinden, bir otomobille olay yerine gelen şüphelilerin araç içinden hedef gözeterek iş yerine ateş ettikleri belirlendi.

Düzenlenen operasyonda M.K. (30), H.A. (33) M.B. (30), M.Ş.E. (27) ve B.Ş. (24) gözaltına alındı.

Şüphelilerin GBT kayıtlarında, M.K’nin 5, H.A’nın 31, M.B’nin 6 ve M.Ş.E’nin 21 suç kaydı olduğu görüldü.

Olayda kullanılan araçta 2 ruhsatsız tabanca, uzun namlulu silah, 5 litrelik bidon içerisinde benzin ile kelepçe bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.