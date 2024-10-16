Şişli’de lise öğrencilerden kadın cinayetlerine tepki: Birlikteysek güçlüyüz

İstanbul Şişli’de okuyan lise öğrencileri, kadın cinayetlerine tepki göstermek için açıklama yaptı.

Ülkede her gün başka bir kadın cinayeti ile uyanılır olduğunu belirten öğrencileri; “Her gün bir sonraki ben miyim tedirginliğinde geçiyor kadınlar için. Şunu söyleyelim: Hiçbir kadın cinayeti münferit değildir” dedi.

Evrensel'in haberine göre; yaşanılan bu korku atmosferinın iktidar tarafından yıllardır inşa edildiğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; “İktidarın 6284 sayılı kanunu hedefe koyması, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması şiddete, tacize, cinayete karşı etkin koruma mekanizmalarının işletilmemesi cinayetlerin önünü açıyor.”

Katledilen, şiddete uğrayan her kadının sorumlusunun kadını koruyan mekanizmaları işletmeyen iktidar olduğu vurgulanan açıklamada; “Bu karanlığı yenecek olan biziz, bizlerin mücadelesidir! Yalnız değiliz, çaresiz değiliz.Eşit, özgür, güvenli bir geleceği ancak böyle kurabiliriz! Çünkü biliyoruz biz ancak birlikteysek güçlüyüz!” denildi.