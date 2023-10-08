Şişli’de otomobil minibüse çarptı: 4 yaralı

İstanbul Şişli’de sabah saatlerinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 yolcu yaralandı. Otomobil sürücüsünün ise alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kaza sabah 07.00 sıralarında Büyükdere Caddesi Zincirlikuyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Balcı idaresindeki 34 M 3916 plakalı minibüse aynı istikamette seyretmekte olan Emre K. idaresindeki 34 EHR 293 plakalı bir otomobil çarptı.

Kazada minibüs devrilirken caddede trafik yoğunluğu oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 yolcu, minibüsten hafif yaralı olarak çıkartılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Otomobil sürücüsünün ise 1.2 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldıktan sonra trafik tekrar normale döndü.