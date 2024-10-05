Şişli’de silahlı çatışma: 4 yaralı
İstanbul Şişli'de bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada dört kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Şişli'de Şişli Vali Konağı Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.
Kavga sırasında 4 kişi silahla yaralandı.
İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.