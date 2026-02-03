Şişli’de şüpheli ölüm: İş insanı Musa Tokyar'ın cansız bedeni yangın merdiveninde bulundu

İstanbul Şişli’de Aydınlı iş insanı Musa Toykar (47), yatak odasından dışarı açılan yangın merdiveninde ölü bulundu.

Olay, dün saat 12.45 sıralarında Fulya Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre yaklaşık 1 yıl önce Aydın’dan İstanbul’a gelen iş insanı Musa Toykar, bir sitede yaşamaya başladı.

Babasından bir süre haber alamayan Mustafa Kerem Toykar (23), 2 gün önce İstanbul’a geldi.

Eve giren Toykar, babasının dairede olmadığını gördü. Toykar, bunun üzerine sitenin güvenlik görevlilerine durumu bildirdi.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen görevliler, Toykar’ın siteden çıkmadığını belirledi ancak tüm aramalara rağmen Toykar bulunamadı.

Yangın merdivenini kontrol eden Toykar'ın oğlu ve görevliler Musa Toykar’ı yüzüstü halde hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Musa Toykar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Üstünde pijamalarının olduğu öğrenilen Musa Toykar'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve Şişli Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği polislerinin çalışmalarının ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Toykar’ın yatak odasının binanın ortak yangın merdivenine açıldığı belirlendi.

Savcılık 'şüpheli ölüm' olarak değerlendirdiği olayla ilgili soruşturma başlattı.