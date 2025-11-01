Şişli’de Taş Yapı inşaatında çalışan hafriyat kamyonu yurttaşa çarptı

İstanbul Şişli'de halkın ve çevre örgütlerinin karşı çıkmasına rağmen deprem toplanma alanının rezerv alan ilan edilerek Taş Yapı’ya verilen rezidans projesinin inşaatında çalışan bir hafriyat kamyonu, Darülaceze Caddesi’nde yoldan geçen bir yurttaşa çarptı.

Evrensel'de yer alan habere göre, olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan yurttaş, acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şişlili yurttaşlar, geçtiğimiz aylarda Taş Yapı’nın talan projesine ve deprem toplanma alanının gasbedilmesine karşı birçok eylem gerçekleştirmişti.

Öte yandan benzer bir olay geçtiğimiz aylarda yine yaşanmıştı. Taş Yapı hafriyat kamyonları, 29 Mayıs 2024’te bir kadına çarpmış ve hayatını kaybetmesine sebep olmuştu.

CHP'DEN TEPKİ: KENT SUÇU TAM ANLAMIYLA BUDUR!

CHP Şişli İlçe Başkanı Caner Kartal olayı duyururken, "Kent suçu tam anlamıyla budur: Deprem toplanma alanını betona boğmaktır, ruhsatsız inşaat yapmaktır, türlü faaliyetlerle kendini şirin göstermektir, video sildirmektir (olay esnasında varandaşların görüntü alması engellendi), can almaktır" ifadelerini kullandı.

pic.twitter.com/Ce4LFCQD2G — Caner Kartal (@ckartal21) October 31, 2025

KAYYUMDAN SONRA İNŞAAT HIZLANMIŞTI

İstanbul Şişli’de Merkez Mahallesi’nde bulunan ve yakın zamana kadar otopark olarak kullanılan boş arazi, ilk kez 2021 yılında “hasarlı yapı’ olduğu gerekçesiyle rezerv alan ilan edilmişti. Şişli Belediyesi, üzerinde hasarlı olabilecek bir yapı bulunmayan alan için açtığı kararın iptali davasını kazandı. Ancak aynı alan 2022 yılında 2. kez, bu defa “kentsel dönüşüm yasasına” dayandırılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeniden rezerv alan ilan edildi. Söz konusu alan için öngörülen 72 katlı rezidans yapma projesi ise tartışmaları daha da alevlendirdi.

Söz konusu projenin inşa edileceği 10619 ada 3 parselde bulunan arazi, 2021’in Ocak ayında rezerv alan olarak ilan edildi. İtirazlar sonucunda İstanbul 8. İdare Mahkemesi bakanlığın bu kararını iptal etti. Konuya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda ise söz konusu arazinin yeni bir yerleşim alanı olarak kullanılamayacağı, davaya konu işlemin şehircilik ilkelerine, kamu yararına ve afet riski altındaki alanların dönüştürülmesini de kapsayan 6306 sayılı kanuna uygun olmadığı sonucuna varıldığı ifade edildi. Arazi 8 Ağustos 2022’de ikinci kez rezerv yapı alanı ilan edildi.

Şişli sakinleri de “Şişli’nin rezidansa değil, deprem toplanma alanına ihtiyacı var” diyerek projeye tepki gösteriyordu. Şişli Belediyesi inşaatı durdurmuş ancak 19 Mart sürecinde Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın tutuklanıp belediyeye kayyum atanmasından sonra şirket inşaat faaliyetlerini hızlandırmıştı.