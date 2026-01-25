Şişli’deki kadın cinayetine karşı eylem çağrısı

Kadınlar, İstanbul Şişli'de bir çöp kutusunda uzuvları kesilmiş halde bulunan Durdona Khokimova için yazılı açıklama yaparak, eylem çağrısında bulundu.

Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler'in çağrıda bulunduğu eylem, bugün (25 Ocak) saat 16:00'da Osmanbey metro durağı Pangaltı çıkışında yapılacak. Kadınlar, metro durağında buluşup cinayetin işlendiği Kuyulubağ Sokak’a yürüyecek.

Sosyal medyadan yazılı bir açıklama yapan Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler, cinayetin erkek şiddetinin bir sonucu olduğunu vurguladı. Açıklamada, kadınlara yönelik şiddetin patriyarkal sistemden beslendiğini ifade edilerek, koruyucu ve önleyici politikaların uygulanmamasının failleri cesaretlendirdiğini savunuldu.

"ÖFKEMİZİ SOKAĞA TAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamanın tamamı şöyle: "Korumadınız, önlemediniz. Bugün Şişli Kuyulubağ Sokak’ta bir çöp kutusunda başı kesilmiş bir kadın bedeni bulundu. Katledilen kadının adını dahi henüz bilmiyoruz ama bu cinayetin ardında erkek şiddeti olduğunu adımız gibi biliyoruz, katilleri tanıyoruz! Erkekler kadınlara saldırırken bu gücü patriyarkadan alıyor. Kadınları öldürüp işlek bir sokakta çöpe atabilen erkeklere bu cüreti koruyucu önleyici politikaları uygulamayan devlet veriyor.

Kadınların her gün katledildiği, şüpheli kadın ölümlerinin etkin soruşturulmadığı koşullarda bir kişi daha eksilmemek için öfkemizi sokağa taşımaya devam edeceğiz. Feminist isyanımızla yarın saat 16:00’da Osmanbey metro durağı Pangaltı çıkışında buluşup bu cinayetin işlendiği Kuyulubağ Sokak’a yürüyoruz!"

ANKARA'DA DA KADINLAR KHOKİMOVA CİNAYETİ İÇİN ÇAĞRI YAPTI

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP), Ankara'da eylem çağrısı yaptı.

"Şişli’de ve her yerde öldürülen kadınlar için buluşuyoruz" çağrısıyla yapılacak eylem, saat 16.00’da Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı’nda düzenlenecek.