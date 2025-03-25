Şişli’deki kent lokantaları 'malzeme eksikliğinden' kapalıymış!

Şişli Belediyesi'nin kayyum yönetimi, ikisi sabit, biri ise gezici olarak hizmet veren kent lokantasının "malzeme tedarik edilmediği için" kapalı tutulduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada, kent lokantalarının "en kısa sürede yeniden açılma talimatının" birim müdürlerine verildiği ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Şişli Belediye Başkanı CHP'li Resul Emrah Şahan’ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’i kayyum olarak atadı.

CHP'li Şahan döneminde açılan iki kent lokantası bugün hizmet vermediği görüldü. Ayrıca belediyenin gezici kent lokantası olarak kullanılan TIR'ı garajda olduğu gözlemlendi.

Şahan tutuklanmasaydı gelecek hafta Paşa Mahallesi'nde bir kent lokantası daha açacaktı.

Şişli Belediyesi kent lokantalarında dört çeşit yemek 40 TL'ydi.

DMM'DEN YALANLAMA

İletişim Bakanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Şişli'de kent lokantalarının kapatıldığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

"Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen tarafından böyle bir karar alınması söz konusu değildir" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Şişli Belediyesi'ndeki kayyum yönetimi, Kent Lokantaları'nı kapatma kararı aldı” iddiası doğru değildir. Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen tarafından böyle bir karar alınması söz konusu değildir. Şişli’deki kent lokantaları dahil tüm belediye faaliyetleri, kamunun üstün yararının gözetilmesi çerçevesinde devam etmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Bazı basın yayın organlarında yer alan, “'Şişli Belediyesi'ndeki kayyum yönetimi, Kent Lokantaları'nı kapatma kararı aldı' iddiası doğru değildir.



Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen tarafından böyle bir karar alınması söz konusu değildir.



Şişli’deki kent… pic.twitter.com/m4e9J0A1mp — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) March 25, 2025

ŞAHAN: SÖZLÜ TALİMAT

Yerine kayyum atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gezici Kent Lokantamız çalışıyor olsaydı Şişli Cami önünde hizmet verecekti, bugünse belediyemizin garajına çekilmiş durumda. Sabit Kent Lokantalarımızın kapıları ise kapalı durumda. Bugün Kent Lokantalarının kapatılmasını sözlü talimat verenler ve sonrasında yalanlayanlar tek bir sorunun cevabını versin: Bu fotoğraflarda görüldüğü üzere Kent Lokantaları neden kapalı?" dedi.

Şahan, "Bu kavga gözü doymayanlarla karnı doymayanlar arasındadır! Mücadelemiz de hizmetlerimiz de devam edecek" ifadelerini kullandı.

Gezici Kent Lokantamız çalışıyor olsaydı Şişli Cami önünde hizmet verecekti, bugünse belediyemizin garajına çekilmiş durumda. Sabit Kent Lokantalarımızın kapıları ise kapalı durumda. Bugün Kent Lokantalarının kapatılmasını sözlü talimat verenler ve sonrasında yalanlayanlar tek… pic.twitter.com/PdGZnxKJgR — Resul Emrah Şahan (@REmrahSahan) March 25, 2025

KAYYUM YÖNETİMİ DE AÇIKLAMA YAPTI

Şişli Belediyesi'nin kayyum yönetimi de kent lokantaları hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, şunları ifade edildi:

"“Şişli’deki 3 Kent Lokantası kapatıldı” şeklinde haberler tamamen asılsızdır. İkisi sabit, biri ise gezici olarak hizmet veren ancak 19.03.2025 tarihinden bu yana malzeme tedarik edilmediği için kapalı tutulan 3 Kent lokantasının en kısa sürede yeniden açılma talimatı, Belediye Başkanvekili Sayın Cevdet Ertürkmen tarafından, göreve başladığı tarih olan 24.03.2025 günü ilgili birim müdürlerine verilmiştir. Kent Lokantalarımızın sayısının orta vadede, ilçemizin ihtiyaçları doğrultusunda artırılması, belediyemizin gündeminde yer almaktadır Vatandaşlarımızın, bu ve benzeri operasyonel habercilik ürünü yalanlara itibar etmemesini önemle rica ediyoruz."

“Şişli’deki 3 Kent Lokantası kapatıldı” şeklinde haberler tamamen asılsızdır.

İkisi sabit, biri ise gezici olarak hizmet veren ancak 19.03.2025 tarihinden bu yana malzeme tedarik edilmediği için kapalı tutulan 3 Kent lokantasının en kısa sürede yeniden açılma talimatı, Belediye… — Şişli Belediyesi (@sislibelediyesi) March 25, 2025

CHP İLÇE BAŞKANI: PERSONELE SÖZLÜ TALİMAT VERİLDİ

CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı ise konuya ilişkin açıklamasında, Belediye Başkanımızın gözaltına alınmasının ardından yaklaşık 5 günlük süreçte binlerce insan burada saldırıyı protesto etmiştir. Bu süre zarfında da gezici kent lokantamız hizmet vermeye devam etmiştir" dedi.

Özcanlı, şöyle devam etti: "Kent lokantası personelinin belediyeye çağrıldığını ve kendilerine bundan sonra kent lokantalarının faaliyette bulunmayacağına dair sözlü olarak talimat verildiğini de biliyoruz."