''Şişli’nin iradesine kayyum atayanlar, şimdi de liyakatli personelimize el uzatıyor''

Kayyumun yönettiği Şişli Belediyesi’nde şehir plancılarının da aralarında olduğu 9 işçinin işten çıkarılmasına 19 Mart operasyonuyla tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tepki gösterdi.

Şahan, sosyal medya paylaşımında, "Şişli Belediyemizde, hep birlikte gece gündüz kentimize emek verdiğimiz çalışma arkadaşlarımın siyasi kimlikleri ve mesleki sorumlulukları nedeniyle işten çıkarıldığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şişli’nin iradesine kayyum atayanlar, şimdi de liyakatli personelimize el uzatıyor. Evine helal lokma götürmek için alın teri döken insanları ekmeğinden etmek hangi vicdana sığar?" ifadelerini kullandı.

CHP’li belediyelere yönelik operasyon kapsamında 19 Mart’ta gözaltına alınarak "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın yerine atanan kayyumun işlemlerine yönelik tepkiler sürüyor.

Şahan’ın “Şişli’nin Kanal İstanbul’u” diye nitelendirdiği, Taşyapı tarafından yapımı devam eden rezidans projesine karşı ilçede 9 Kasım’da Şişli Meclisi oluşumu tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda yer alan şehir plancılarının aralarında olduğu 9 kişi, cuma günü işten çıkartıldı.

"ALIN TERİ DÖKEN İNSANLARI EKMEĞİNDEN ETMEK HANGİ VİCDANA SIĞAR?"

8 aydır Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan işten çıkarmalara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Şahan paylaşımında, "Şişli Belediyemizde, hep birlikte gece gündüz kentimize emek verdiğimiz çalışma arkadaşlarımın siyasi kimlikleri ve mesleki sorumlulukları nedeniyle işten çıkarıldığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şişli’nin iradesine kayyum atayanlar, şimdi de liyakatli personelimize el uzatıyor. Evine helal lokma götürmek için alın teri döken insanları ekmeğinden etmek hangi vicdana sığar?" diye sordu.

Şahan açıklamasında, "Şunu hiç kimse aklından çıkarmasın: Haksızlık ne kadar büyük olursa olsun, adalet her zaman daha güçlüdür. Beni dört duvar arasına hapsettiklerini sanıyorlar ama umut buraya dahi sığmıyor. Bu karanlık geçecek; yeniden bir araya gelip Şişli’de halkın iradesini ayağa kaldıracağız." ifadelerine de yer verdi.

CHP'DEN BELEDİYE ÖNÜNDE EYLEM

CHP Şişli İlçe Başkanlığı ve belediyenin CHP’li Meclis Grubu, işten çıkarmaları protesto etmek için önceki gün belediye önünde eylem yaptı.

Eylemde konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Buradaki bir deprem toplanma alanına, Şişli’nin neredeyse en son kalmış yeşil alanlarına gerçekleştirilen rant projelerinin karşısında durduğu için mi bu insanlar işten çıkartılıyor? Bunun adı tam olarak bir siyasi intikamdır. Şişli halkının hakkına sahip çıktığı için hiç kimse işten çıkartılamaz. Siyasi görüşleri nedeniyle hiç kimsenin ekmeğiyle oynanamaz. CHP’li diye hiç kimse işten çıkartılamaz. Kamu çalışanı bir siyasi partinin memuru değildir.” sözleriyle tepki gösterdi.