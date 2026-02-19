Sista Sound’dan 8 Mart’a özel gece: 20’den fazla sanatçı İKSV sahnesinde

Türkiye’nin kadınlar tarafından kurulmuş ilk müzik kolektifi Sista Sound, Dünya Kadınlar Günü’nü bu yıl 7 Mart Cumartesi günü, İstanbul İKSV’de düzenleyeceği özel bir buluşmayla kutlayacak.

Kuruluşunun 10’uncu yılında, 10’uncu kez hayata geçirdiği “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlaması” kolektifin yıllar içinde oluşturduğu dayanışma alanını sahneye taşıyor.

Sista Sound, bu gecede çok katmanlı bir sahne kurgusuyla 20’den fazla sanatçıyı bir araya getiriyor. Kolektif, bu yıl hazırlanan line-up’ıyla dünya müziğinden eklektik elektronik tınılara, reggae’den hiphop’a, çok dilli folk müzikten alternatif pop’a uzanan bir müzikal akış sunmaya hazırlanıyor.

Etkinlikte sahne alacak isimler arasında Dans Agogo (Ana Flavia, Kornelia, Ahu), Dilan Balkay, Elçin Orçun, Melissa Lara Clissold, Merve Bozdağ, Nergis Fırtına, Özge Ürer, Peradi Ensemble, Perma, Ruken Yılmaz, Sista Aloha ve Tutku Dubhead yer alıyor.

Kapıların 20.00’de açılacağı etkinlik, 21.00–01.00 saatleri arasında canlı performanslar ve DJ setleriyle devam edecek.

SİSTA SOUND HAKKINDA

2016 yılından bu yana kadın müzisyenler, MC’ler, DJ’ler ve disiplinlerarası sanatçılar için alanlar yaratan Sista Sound, Türkiye merkezli ve üretimini uluslararası alana taşıyan dinamik bir müzik kolektifidir. Kadınların müzik endüstrisinde daha güçlü ve görünür biçimde yer almasını destekleyen kolektif, toplumsal cinsiyet eşitliği odağında üretim yapmayı ve bu alanda farkındalık yaratmayı amaçlar.

Tasarladığı etkinlik serilerinde farklı türlerden sanatçıları bir araya getiren Sista Sound, her yıl daha fazla sanatçıyla buluşarak “In Music We Unite” mottosuyla ulusal ve uluslararası iş birliklerini sürdürmektedir. Müziği yalnızca bir performans alanı olarak değil, karşılaşma, paylaşım ve kolektif üretim zemini olarak ele alır.