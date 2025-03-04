Sistem bütünüyle çürük!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) projesi adı altında gerçekleştirilen usulsüzlükler büyük bir soruşturmaya yol açtı. Ustalık Telafi Programı (UTP) kapsamında çırak başına asgari ücretin yarısı kadar ödeme yapılırken, kayıt işlemlerinde ciddi usulsüzlükler tespit edildi. 6,5 hafta ustalık eğitimi için programa 22 bin hayali çırak kaydedildiği ve bu hayalet öğrencilere ders veriliyormuş gibi gösterildiği iddia edildi.

Kocaeli, İstanbul, Hatay, Bingöl, Diyarbakır, Manisa ve Samsun’da 925 farklı işletmenin bu usulsüz işlemleri gerçekleştirdiği tespit edilmesi üzerine geçtiğimiz hafta 38 kişi gözaltına alınırken 20 kişi tutuklandı. Yapılan yolsuzluğun en az 700 milyon TL olduğu ileri sürüldü.

YUKARI DOKUNMAMASI BİLİNÇLİ BİR HAMLEDİR

Avukat Hazal Çamdalı, yolsuzluğun ülke genelindeki 925’e yakın işletmeyi kapsadığına dikkat çekti. Çamdalı, “Soruşturmanın Kocaeli bazında yalnızca bir okulu hedef göstererek yürütülmesi her bakımdan eksik ve yüzeysel bir soruşturma ile karşı karşıya olduğumuzu ispatlar nitelikte. Bu durum, olayın derinlemesine araştırılmak yerine sınırlı tutulmaya çalışıldığı izlenimini de uyandırmakta. Eğer gerçekten büyük çaplı bir sistematik yolsuzluk söz konusuysa, bu soruşturmanın yalnızca birkaç kişiyle sınırlandırılması, işin yukarıya dokunmaması için yapılan bilinçli bir hamledir” dedi. Çamdalı, sistemin bütünüyle incelenmesi gerektiğine dikkat çekerek yolsuzluğu mümkün kılan mekanizmaların ortaya çıkarılması gerektiğini ifade etti.

700 milyon TL’nin buzdağının yalnızca görünen kısmı olabileceğini belirten Çamdalı şöyle konuştu: “Eğer yolsuzluk uzun süredir devam ediyorsa, kamu kaynaklarından aktarılan miktarın çok daha yüksek olması muhtemel. Yolsuzlukların boyutunu anlamak için, yalnızca bireysel suistimallere değil, sistemin nasıl işlediğine odaklanmak gerekiyor. MESEM ve UTP gibi projeler sermayeye kamu kaynaklarını aktararak başka bir amaca hizmet ediyor. Devletin doğrudan işverenlere kaynak aktardığı bir sistem, kamu yararına mı yoksa belirli grupların çıkarına mı çalışıyor, bu netleşmeli.”

Eğitim Sen Kocaeli 1 No’lu Şube ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, MESEM ve UTP’nin yolsuzluk ve yağma projesi olduğunu, asıl sorumluların yargılanması gerektiği konusunda çağrı yaptı.

ÇOCUKLAR UCUZ İŞGÜCÜ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Açıklamada, “MESEM projesinin perdesi aralandığında öğrencilerimizin örgün eğitimden tamamen koparılarak işletmelerde ucuz işgücü olarak çalıştırıldıklarını, çocuk işçiliğin yaygınlaştığını ve çalıştırılan çocuklarımızın iş cinayetlerinde katledildiklerini görüyoruz. Bir yandan çocuklarımız ve gençlerimiz patronlar için ucuz işgücü haline getirilirken yine AKP hükümeti tarafından istihdamın niteliğini arttıracağı iddiasıyla başlatılan UTP ile de işletmelere milyarlarca liralık kaynağın aktarıldığını görüyoruz” denildi.

Açıklamada son olarak şu ifadelere yer verildi: “Ülke genelinde süren bir yağmada, sadece bir okul üzerinden yolsuzluk soruşturması sürdürülmesi ve zaten geçtiğimiz yıl meslekten ihraç edilen iki okul idarecisinin tek başlarına yukarıdan kimselerin haberi olmadan yüz milyonlarca lirayı zimmetine geçirdiğine inanmamızın beklenmesi de maalesef olayın diğer acı tarafıdır. Soruşturmanın amacı kamu kaynaklarının yağmalanmasını önlemek midir yoksa işin ucu yukarılara uzanmasın diye soruşturmayı sulandırmak mıdır?”