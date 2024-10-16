Sistem değişikliği eczaneleri felç etti
SGK, Medula Sistemi’ne e-devlet üzerinden giriş zorunluluğu getirme kararı alarak eczanelerin günlük hizmet akışını durma noktasına getirdi. Nöbetçi eczanelerde yaşanan bu plansız değişiklik nedeniyle ilaç temini durdu, hastalar mağdur oldu.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Medula Eczane Provizyon Sistemi’ne e-devlet üzerinden giriş zorunluluğu getirme kararı alması eczanelerde günlük hizmet akışını durma noktasına getirdi.
Bu değişikliği hafta içi mesai saati dışında, haber verilmeden uygulamaya sokması tepkiye neden oldu.
15 Ekim Salı akşamı nöbetçi eczanelerde yaşanan bu plansız değişiklik nedeniyle ilaç temininin durduğunu ve hastaların mağdur olduğunu söyleyen eczacılar "Ne ne yapacağımızı bilemez hale geldik" dedi.
Tüm Eczacı İşverenleri Sendikası (TEİS) yaptığı açıklamada "Medula sistemine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılması yerine e-devlet üzerinden zorunlu giriş getirilmesi, eczanelerde kullanılan sabit IP’ler ve mevcut sistem altyapılarıyla uyumlu olmadığı için ciddi sorunlara yol açtı. İlaç etiketleme makineleri, yazarkasa entegrasyonları ve eczane otomasyon programları aniden çalışamaz hale geldi. Eczacılarımız, hastalarına hizmet veremez duruma düştü. Özellikle nöbetçi eczanelerimizde iki saate yakın süren bu sorun, sadece hastalarımızı değil, eczacılarımızı da çaresiz bıraktı" ifadelerine yer verdi.
HASTALAR MAĞDUR
E-devlet girişinde sadece şifreyle değil, cep telefonuna gelen SMS veya bildirim onayı ile doğrulama yapılması gerektiğinden, eczanelerde birçok bilgisayardan işlem yapılan sistemlerin felç olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu sistem, her reçete kaydında işlemi yavaşlattığı gibi, acil hizmet gerektiren nöbetçi eczanelerimizde kabul edilemez bir aksaklık oluşturdu. Sabit IP ile korunan eczanelerimizde Medula Provizyon Sistemi’ne dışarıdan erişim zaten mümkün değilken, bu sistemin e-devlete taşınmasının gerekliliği anlaşılır değildir. İlaç gibi hayati öneme sahip bir ürüne erişimin, böyle plansız ve bilgilendirme yapılmadan kesilmesi hiç uygun olmamıştır. Kurum Başkanlığı, her ilaç geri ödeme listesine eklenen ilaçla ilgili açıklamalar yaparken, böyle önemli bir sistem değişikliğini neden eczanelerimize ve halkımıza duyurmamıştır?
Bizler eczacılar olarak hastaların kişisel sağlık bilgileri ile ilgilenmiyoruz, sadece reçete ile ilaçlarını sunmak istiyoruz. Sabit IP ile güvenlik altına alınmış olan Medula sistemi üzerinden, hastaların ilaçlarının hızlı ve güvenli bir şekilde ödenmesini talep ediyoruz. SGK, hizmetimizi aksatacak bu angaryalar yerine, modern ülkelerde kullanılan 'akıllı sağlık kartı' sistemine geçmelidir. Bu sistem değişikliğinin plansız ve hazırlıksız bir şekilde uygulanması, nöbetçi eczanelerimizi felç etmiş, halkımızı mağdur etmiştir. Bu tür radikal değişikliklerin, tüm taraflar bilgilendirilerek ve gerekli hazırlıklar yapılarak uygulanması zorunludur. Eczanelerimiz, halka kesintisiz hizmet sunmak için daha modern ve pratik sistemler beklemektedir. Bu sistem yeniden değerlendirilmeli, gerekli adımlar atılmalıdır."