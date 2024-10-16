Sistem değişikliği eczaneleri felç etti

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Medula Eczane Provizyon Sistemi’ne e-devlet üzerinden giriş zorunluluğu getirme kararı alması eczanelerde günlük hizmet akışını durma noktasına getirdi.

Bu değişikliği hafta içi mesai saati dışında, haber verilmeden uygulamaya sokması tepkiye neden oldu.

15 Ekim Salı akşamı nöbetçi eczanelerde yaşanan bu plansız değişiklik nedeniyle ilaç temininin durduğunu ve hastaların mağdur olduğunu söyleyen eczacılar "Ne ne yapacağımızı bilemez hale geldik" dedi.

Tüm Eczacı İşverenleri Sendikası (TEİS) yaptığı açıklamada "Medula sistemine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılması yerine e-devlet üzerinden zorunlu giriş getirilmesi, eczanelerde kullanılan sabit IP’ler ve mevcut sistem altyapılarıyla uyumlu olmadığı için ciddi sorunlara yol açtı. İlaç etiketleme makineleri, yazarkasa entegrasyonları ve eczane otomasyon programları aniden çalışamaz hale geldi. Eczacılarımız, hastalarına hizmet veremez duruma düştü. Özellikle nöbetçi eczanelerimizde iki saate yakın süren bu sorun, sadece hastalarımızı değil, eczacılarımızı da çaresiz bıraktı" ifadelerine yer verdi.

HASTALAR MAĞDUR

E-devlet girişinde sadece şifreyle değil, cep telefonuna gelen SMS veya bildirim onayı ile doğrulama yapılması gerektiğinden, eczanelerde birçok bilgisayardan işlem yapılan sistemlerin felç olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: