Sistem değişti ama sendikal mücadele gelişmekte zorlanıyor!

Fahrettin Engin ERDOĞAN*

Kapitalist üretim biçimi her dönemde kendini yenilerken işçi sınıfına yeni zincirler, bağımlılıklar, sömürü biçimleri dayattı.

Sistemler değişti, sermayenin örgütlenme biçimleri değişti, üretim biçimleri ve üretim araçları değişti, teknolojideki değişimlerle birlikte emeğin niteliği de değişti, “iş” kavramı sermaye lehine yeniden tanımlandı ve bunların yasal düzenlemeleri işçi aleyhinde yapıldı. Değişmeyen tek şey ise emeğin sömürüsü oldu.

Türkiye’de ve dünyada emeğiyle geçinen milyonlar tıpkı yüzyıl önce olduğu gibi bugün de açlık, yoksulluk ve güvencesizlikle kuşatılmış durumda. Sadece çalışma biçimleri değil, sömürünün biçimleri de dijitalleştirildi; işçiler makinelerin başında değil, bilgisayar ekranlarının ardında da sömürülüyor.

Artık modern kölelik, beyaz ışıklı ekranların arkasında sürdürülüyor. Sermaye, “teknolojik ilerleme” diyor; ama bu ilerleme, işçinin ömründen çalınan yeni saatler ve fazla emekle birlikte gelen yeni borçlar, yeni umutsuzluklar ve iş cinayetlerine “kurban” edilen yeni ölümler anlamına geliyor.

Üretimi parçalayan sermaye diğer yandan da emeği görünmez kıldı, oluşturulan ideolojik hegemonyaya paralel yapılan yasal düzenlemelerle sendikalar etkisizleştirdi.

Sendikal örgütlerin uzun yıllardır süregelen politika anlayışları ve yapılanmalarından da kaynaklı olarak bu durum aşılabilmiş değil. Sistem ve endüstri ilişkileri değişirken işçi sınıfı ve örgütleri de mücadele anlayışını, mücadele biçimi ve mücadele araçlarını gözden geçirmesi ve değişime uygun politikalar üretmesi bir yana, “halaya giren kol sallar” misali, statükoya uyum sağlayarak güncel sorunlarıyla boğuşmayı tercih etti.

SENDİKAL MÜCADELEDE YAPILMAMASI GEREKENLER

Sınıf mücadelesi hâlâ en güçlü olabildiği yerlerde de eski reflekslerle yürütülüyor. İşçi sınıfının mücadele anlayışı, örgütlenme biçimi ve kullanılan araçlar hâlâ 20. yüzyılın başlarında kalmış durumda.

Bu tabloyu değiştirmek için öncelikle bugün ortaya çıkan fotoğrafın nedenlerini ortaya koymak gerekiyor. Sıralayacak olursak:

İşkolu sınırlarına hapsolunması,

Mücadelenin fabrika duvarlarıyla sınırlanması,

Çalışma yasaları karşısında çözüm üretilememesi, sermayenin çıkarlarına boyun eğilmesi ya da etkisiz kalınması,

“Sosyal diyalog” arayışıyla “sosyal partner” olunması, uzlaşı çizgisinde etkisizleşerek STK’laşılması,

Örgütsüz işçilere, görünmeyen, temas edilmeyen emeğe, güvencesizlere ve işsizler ordusuna ulaşılamaması,

Başkanlık sultasının, sendikal bürokratik merkeziyetçi yapılaşmanın, kitle kuyrukçuluğu ve statükonun “devrimci saflarda” yeniden üretilmesi…

Kapitalizmin değişen biçimlerinin sendikal mücadelenin de değişmesini ve gelişmesini zorunlu kıldığını pek çok sol “görüş” de farkında. 19. ve 20. yüzyılda fabrika duvarları içinde başlayan ve sonrasında dışarıya taşan sınıf mücadelesi 21. yüzyılda esnek üretim, uzaktan çalışma, dijital emek, “gig economy” diye tarif edilen yeni alanlara yayılmış durumda.

Kullanılan bu kavramların, gerçekte sömürünün yeni isimleri olduğunu sendikal mücadelede yer alanlarca bilmeyenimiz de yok. Bir yanda üretimde/hizmette/pazarlamada robotlaşma, karanlık fabrikalar, yapay zekânın marifetleri ve “verimlilik” konuşuluyor öte yanda ise milyonlarca emekçi açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm ediliyor.

Bütün bunlar yaşanırken, kapitalizm sadece bedenimizi değil bilincimizi de satın almaya devam ediyor. Çalışmadığımız saatlerde bile “performans” baskısı, “kariyer” hayali, “verimlilik” ideolojisiyle milyonlarca çalışanı yönetiyor.

Dolayısıyla yukarıda sıraladığımız maddelere sıkışıp kalmak işçi sınıfı açısından hiçbir kazanım sağlamayacak, aksine, değişen kapitalist dünyanın bu sömürü biçimine teslim olmanın ötesine geçemeyecektir.

Hiçbir mücadele işlevsiz/etkisiz kalınarak “gerekçeler bulma/sunma” üzerinden kazanılamaz; aksine, somut gerekliliklerin nasıl aşılabileceği üzerine yapılan pratik çalışmalarla kazanılabilir.

ANTİ DEMOKRATİK YASALARA UYMAK MI, DEĞİŞTİRMEK Mİ?

Mevcut çalışma yasaları esasında patronları koruyup kollayan, sermayenin güvenliğini sağlayarak dikensiz gül bahçesi sunduğu göze batan, çirkinliği ve rezilliği apaçık meydanda olan ve işçi emekçi kitleleri savunmaya zorlayan baskıcı düzenlemelerdir. Tarihin her döneminde yasalar ancak ve ancak halkın/emekçilerin örgütlü gücü ve mücadelesiyle değişmiştir. Bu adaletsiz, anti demokratik çalışma yasalarını bugün de değiştirecek olan, emeğin birleşik gücünden başka bir şey değildir.

DİYALOG (UZLAŞMA) SÖYLEMİNİN İDEOLOJİK İŞLEVİ

Adına “sosyal diyalog”, “üçlü danışma kurulu” ya da “katılımcı istişare” denilen mekanizmalar işçi sınıfı örgütlerini “sosyal partner” durumuna getirerek, sermaye düzeninin ihtiyaçlarını önceleyen birer meşrulaştırma araçlarıdır.

Sermayenin çıkarlarını “katılım” veya “ortak akıl” diye sunan bu tür ilişkiler, sınıf çelişkilerini görünmez kılan, işçi sınıfını pasifize eden, sermaye düzeninin rızasını arayan mekanizmalardır.

Oysa emek ve sermaye arasındaki ilişki, doğası gereği, uzlaşmaz bir çelişki üzerine kuruludur; birinin kazancı diğerinin kaybıdır, birinin zenginliği diğerinin yoksulluğudur! Bu çelişkiyi “diyalog” maskesiyle yumuşatmaya çalışmak, sömürü düzeninin yeniden üretilmesinden başka bir sonuç vermez.

KAYITSIZ MİLYONLARCA İŞÇİ ÖRGÜTSÜZ MÜ KALACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Temmuz 2025 verilerine göre “toplam işçi sayısı 17.326.143 iken bunlardan 2.429.527’si sendika üyesidir.” Bu kapsamda sendikalaşma oranı da %14,022 olarak gözükmektedir. Yani kayıtlı işçilerin yüzde 86’sının örgütlü mücadele alanının dışında kaldığını gözüküyor.

Ne yazık ki mevcut sendikal yapılar, bu büyük örgütsüz kesime ulaşma kapasitesinden yoksundur. Bugünün işçisinin karşı karşıya olduğu yeni çalışma biçimlerine, güvencesizlik türlerine ve toplumsal dinamiklere yanıt veremeyen klasik söylemlerle idare-i maslahat yapılmaktadır.

Sendikalar, örgütsüz milyonlara yönelmek yerine, çoğu zaman başka sendikalarda örgütlü işçileri kendi bünyelerine çekmeye çalışarak enerjilerini yanlış yere harcamaktadır.

Diğer yandan günümüzün emeği yalnızca fabrikalarda, atölyelerde ya da ofislerde üretilmiyor. Temas edilmeyen büyük bir emek alanı var:

İşsizler, uzaktan çalışanlar, görünmeyen kadın emeği, çocuk işçiler, çıraklar, kalfalar, stajyerler... Çalışma hayatının temas edilmeyen bu halkaları ne sosyal güvenlik sisteminde ne de sendikal örgütlenme düzleminde yer bulabiliyor.

Oysa bu emek biçimleri de sömürünün, güvencesizliğin ve yoksullaşmanın tam merkezinde bulunuyor.

BÜROKRATİK STATÜKONUN AŞILMASI VE SENDİKAL DEMOKRASİNİN İNŞASI

Türkiye’de sendikal hareketin temel sorunlarından biri, örgütlerin iç işleyişine yerleşmiş tepedenci, başkanlık sultasına dayalı ve giderek kastlaşmış bürokratik yapılardır. Bu türden yapılar, demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı anlayışını tasfiye ederek taban inisiyatifini zayıflatmakta ve üyelerle yöneticiler arasında ciddi bir temsil kopukluğu yaratmaktadır. Ayrıca sendikal yönetimlerde 8–10 yılı bulan uzun sürelerle görevde kalınması, hem profesyonelleşmiş ve kapalı bir kast yapısının oluşmasına hem de yöneticilerin zaman içinde kendi işyerlerinden koparak işçi kimliklerini unutmalarına yol açmaktadır. Bu durum, sendikal demokrasinin zayıflamasını beraberinde getirdiği gibi, işçi sınıfının kolektif gücünün erimesi anlamına da gelmektedir.

Kabaca ifade edecek olursak; toplumsal dönüşümlerle birlikte sendikal işleyişte otorite, denetim ve temsil ilişkileri giderek artan bir meşruluk kriziyle karşı karşıya kalmaktadır. İç demokrasi, yalnızca temsilcilerin seçilmesi ve bu kişilere yönetilenler adına karar alma yetkisinin verilmesiyle sınırlı kaldığında, toplumsal taleplerin çeşitlenip karmaşıklaştığı ve üyelerin katılım isteğinin arttığı günümüz koşullarında temsil ilişkilerinin alabildiğine zayıfladığı ciddi bir tıkanma ortaya çıkmaktadır.

GELECEĞİ BUGÜNDEN VE YENİDEN KURMAK

Kapitalizmin her dönüşümünde, işçiler “daha modern” kölelik biçimleriyle tanıştırıldı. Şimdi de dijitalleşme, yapay zekâ ve otomasyon aracılığıyla emeğin yerini sermaye lehine yeniden düzenliyor. Ancak bu tarihsel tablo, değiştirilemez değil. İşçi sınıfı nasıl ki 19. ve 20. yüzyıllarda sendikal ve siyasal örgütlenmeleriyle sermayeye karşı mevziler kazandıysa, bugün de 21. yüzyılın koşullarına uygun yeni mücadele biçimlerini örgütleme gücüne sahiptir.

Başta güvencesizler olmak üzere, işsizleri, gençliği, kadınları, dışlanmışları, örgütsüz bırakılmış geniş işçi yığınlarını, kamu emekçilerini ve yoksulları kapsayacak, onları militan bir direniş ve mücadele çizgisine yerleştirecek; gittikçe proleterleşen beyaz yakalıları mavi yakalılarla buluşturacak; AKP’nin işçi sınıfını izole etmek için “yasalaştırdığı” bütün antidemokratik yasakları tanımadığını ilan edecek; emekçilerin yaşamsal sorunlarına sadece işyerlerinde değil yaşam alanlarında da ortak olacak/sahip çıkacak; canlı dayanışma ağları kuracak, fiili, militan ve meşru bir sendikal mücadele ve örgütlenmeyi hayata geçirmeyi başarmalıyız.

Yeni bir sendikal hareket, ancak bu geniş ve parçalı emeğin bütününü kapsadığında gerçekten “işçi sınıfının sesi” olabilir.

* DİSK Eski Genel Sekreter Yardımcısı