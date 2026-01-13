Sistem yaşlıları yok sayıyor

Yoğun bakımda tutulan her nöbet, yaşamla ölüm arasındaki o ince çizgiyi biraz daha görünür kılıyor. 35 yıllık yoğun bakım hemşiresi Fatma Duran, hastane odalarında, evlerde ve yaşamın en kırılgan anlarında biriken tanıklıklarını Bir Doz Yaşam adlı kitabında bir araya getirdi.

Duran’ın anlatısı, yalnızca bireysel hikâyeleri değil; yaşlılık, bakım emeği, sağlık hakkı ve insan onurunun sistematik biçimde nasıl görmezden gelindiğini de gözler önüne seriyor.

“Yoğun bakımda bazen bir gülümseme, bazen bir el tutuş, bazen de son bir nefes bir doz kadar kısa ama çok güçlüdür” diyen Duran, "Maalesef yaşlıların yok sayıldığı bir sistemde yaşıyoruz. Ne ulusal yasalarda ne de uluslararası belgelerde ihtiyaca karşılık veren yeterli düzenlemeler mevcut değil maalesef’’ dedi.

Duran ile kitabı ve meslek yaşamında yaşadıklarını konuştuk.

YETERLİ DÜZENLEME YOK

Yaşam ve ölüm arasındaki çizgiyi hangi olaylar veya deneyimler üzerinden anlattınız?

Bu çizgiyi yıllar boyunca tanıklık ettiğim gerçek vakalar üzerinden anlattım. Bir hastanın son anda gözlerini açıp sevdiğini görmesi, bir başka hastanın sessizce vedası, bazen de beklenmedik bir iyileşme… Yoğun bakımda o çizgi çok incedir ve her gün yeniden kendini hatırlatır.

Kitapta öne çıkan temel tema ve duygular neler?

Umut, korku, sabır, kabulleniş, sevgi ve veda duyguları ön plandadır. Hastalık yalnızca bir arka plandır. Asıl anlatılan, insanın kırılganlığı ve buna rağmen hayata tutunma gücüdür. Hastalıkları değil, insanların hikayelerini anlattım. Çünkü bir teşhis, bir insanı tarif etmeye yetmez. Özellikle ileri yaşlarda zorlu süreçler içeren Alzheimer vakalarında, unutma ve hatırlama, yaşam ve ölüm arasındaki ince çizgi ve insan onuru temel meseleler olarak yer aldı. Unutanlar varsa, hatırlayanlar da olmalı. Kaybolan varsa, yanında yürüyen de olmalı. Bir toplumda unutan varsa, hatırlayan da olmalıdır derken, insan hakları kültürünün önemine vurgu yaptım. Maalesef yaşlıların yok sayıldığı bir sistemde yaşıyoruz. Geriatri alanında yaşanan ihlallerden bile söz edemiyoruz. Ne ulusal yasalarda ne de uluslararası belgelerde ihtiyaca karşılık veren yeterli düzenlemeler mevcut değil maalesef.

Yaşadığınız deneyimler hayata bakış açınızı nasıl değiştirdi?

Hayatı ertelemenin ne kadar anlamsız olduğunu öğretti. Küçük şeylerin aslında ne kadar büyük olduğunu fark ettim. Sağlık, bir ses, bir anı, bir sarılma… Ayrıca acilde, yoğun bakımda ve bakım süreçlerinde bir insanı yaşatmak için verilen o büyük çaba, bende yaşamın değerini derinleştirirken, öldürücü uygulama ve tutumlara karşı ses yükseltme ve mücadele etme kararlılığı da yarattı. Biz bir insan nefes alabilsin diye uğraşırken, kalbi duran bir insanı geri döndürmek için zamanla yarışırken, sağlık bütünlüğü bozulan bir bireyi yeniden iyileştirmek için çaba gösterirken; bir canlıya nasıl zarar verilebilir, bir insana nasıl işkence edilebilir, şiddet ve öldürücülük nasıl olağanlaştırılabilir soruları benim için çok netleşti. Hemşirelik bana sessizliğin dilini öğretti. Empati ve vicdanın yaşamın olmazsa olmazı olduğunu fark ettirdi.

Kitap okurda nasıl bir farkındalık yaratmayı amaçladı?

Hayatı otomatik pilotta değil, bilinçle ve şefkatle yaşamasını hatırlatıyor. Ölümün gölgesinde bile hayatın değeri büyüyebilir.

***

EVDE BAKIM EŞİTSİZLİĞİ

Yoğun bakım hemşirelerinin sayısının yetersiz olduğunu belirten Duran, özlük haklarının ağır çalışma koşullarına rağmen kötü oldğunu söyledi. Yaklaşık 25 yıl boyunca evde bakım alanında çalıştığını anımsatan Duran, evde bakımın ileri tıbbi donanım ve multidisipliner ekiplerle hastaların kendi yaşam alanlarında tedavi edilmesini mümkün kıldığını ve bu modelin yalnızca tıbbi değil, insan onurunu merkeze alan bir yaklaşım olduğunu söyledi. Ancak evde bakım hizmetlerinin bugün ekonomik gücü olanlarla sınırlı olmasının ciddi bir eşitsizlik yarattığına dikkat çeken Duran, ‘‘Evde bakım sadece tıbbi bir tercih değil, aynı zamanda insani bir yaklaşımdır. Çünkü kişi, en kırılgan olduğu dönemde yabancı bir ortamda değil, kendi yaşam alanında, sevdikleriyle birlikte kalıyor. Bu hizmetin bugün daha çok ekonomik olanakları olan aileler tarafından erişilebilir olması ciddi bir eşitsizlik yaratıyor. Oysa evde bakım, ihtiyaç duyan her yurttaş için erişilebilir bir hak olmalıdır" diye konuştu.