Ebru ÇELİK

Brezilya’da COP30 iklim zirvesi protestolar eşliğinde sürerken, 15 Kasım Küresel İklim Eylem Günü nedeniyle yaşam savunucuları bugün dört bir yanda alanlara çıkacak. İstanbul, Adana ve Bursa’da düzenlenecek eylemlerde ortak mesaj net: “İklimi değil sistemi değiştirin.”

İstanbul’daki buluşma 14.00’te Kadıköy Rıhtım’da olacak. İklim Adaleti Koalisyonu’nun çağrısıyla Ekoloji Birliği, Toprağımızı Vermiyoruz, Halkın İklim Kanunu ve Doğa İçin Adalet gibi pek çok bileşen alanda yerini alacak.

Eylemlerde geçen ay Esenler’de sokakta öldürülen aktivist gazeteci Hakan Tosun da anılacak. Kadıköy’de gün boyu sürecek iklim eylemi 17.00’de basın açıklamasıyla tamamlanacak.

Adana ve Bursa’da da yaşam savunucuları sokakta olacak.

Adana Ekoloji Platformu “İklimi değil sistemi değiştir” diyerek 12.30’da Abidin Dino Park’ta bir araya gelecek.

Bursa’da ise yaşam savunucuları son yıllarda iklim değişikliğinin de etkisiyle kentte yaşanan su krizine dikkat çekecek.

Kolektif 15.00’da “İklim krizi su krizidir” diyerek Bursa Meydan’da açıklama yapacak. Dünyanın pek çok kentinde de iklim eylemleri gerçekleştirilecek.

İKLİM ADALETİ SINIF ADALETİDİR

Deniz Gümüşsel - Çevre Mühendisi

İklim Adaleti Komisyonu’ndan çevre mühendisi Deniz Gümüşsel krizin sınıfsal boyutunu anlattı. Gümüşsel, “İklim krizinden en çok etkilenenler, çalışanlar, yoksullar, çocuklar, kadınlar, göçmenler..Yani en güvencesiz kesimler. Buna karşılık krizin doğrudan sorumlusu olan sermaye sınıfı, hem en az etkileniyor hem de politikaları belirliyor. Bu nedenle iklim mücadelesi sınıf mücadelesidir; adalet ancak sistemin dönüşümüyle mümkün olur” ifadelerini kullandı.

Gümüşsel, COP30’daki müzakere sürecinin halklardan kopukluğunu şöyle aktardı: “Zirvede krizin sorumluları bir araya gelip yeni bir büyüme modeli pazarlıyor. ‘Enerji dönüşümü’ adı altında kapitalizmin yeni bir versiyonu yaratılıyor. Finansman sağlanmıyor, fosil yatırımlar sürüyor, küresel emisyon yükünün çoğunu oluşturan ülkeler hiçbir sorumluluk almıyor. Halkların ihtiyacı bu değil.”

Türkiye’de yürütülen iklim politikalarının “gerçeklikten uzak” olduğunu söyleyen Gümüşsel şöyle dedi:

“Türkiye hâlâ fosil yakıt yatırımlarını teşvik ediyor, şirketlerin borçları siliniyor, bütçe savaşa ayrılıyor. Deprem bölgesinde bile en temel hazırlıklar yokken, iklim krizinin yaratacağı felaketlere nasıl hazırlanacağız? Burada mesele iklim değil; rant ve sermaye birikimi.”

BU DÜNYA YOKSULLARIN

Kübra Ayçiçek - Çevre Mühendisi

İklim Adaleti Komisyonu’ndan çevre mühendisi Kübra Ayçiçek, küresel çağrının nedenini şöyle anlattı:

“Her yıl COP sürerken, hükümetlerin konuşmadığı gerçekleri görünür kılmak için dünya çapında eş zamanlı eylemler yapılıyor. Bu yılın sloganı ‘Bu Dünya Bizim’. Çünkü gezegenin bütün yükünü çeken yoksullar, işçiler, kadınlar ve gençler krizin bedelini ödüyor; krizi yaratanlar ise sorumluluk almıyor. Eylemler bu adaletsizliğe bir karşı çıkıştır.”

İklim krizinin yalnızca çevresel değil, politik-ekonomik bir kriz olduğunu vurgulayan Ayçiçik, “İklim krizinin kökeninde neoliberal politikalar, sınırsız büyüme hırsı ve sermayenin çıkarları var. Bu düzen değişmeden adaletten söz edemeyiz. Sermayenin kârı için ormanların yok edildiği, maden şirketlerine sınırsız ruhsat verildiği bir ülkede iklim mücadelesi de halk mücadelesidir” dedi.

İKLİM DEĞİL POLİTİK KRİZ

Ayçiçek, COP30’a yönelik eleştirilerini de şu ifadelerle dile getirdi:

“COP müzakerelerinde yer alan devletlerin çoğu, krizi yaratan sermaye gruplarının temsilcileriyle beraber hareket ediyor. Amazon’da yerli halkların tepkisini gördük: ‘İklim için toplandığınızı söylüyorsunuz ama yaşam alanlarımızı yok ediyorsunuz.’ Bu tepki aslında hepimizin tepkisi. İklim zirvesi için Amazon’da yeni yollar açıldı, iklim için bir araya gelirken iklim krizinde eli olan sermayedarlar için yine Amazon’da çevre talan edildi.”