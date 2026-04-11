Sistemi düzeltmek için 'bir şey yapmalı'

Ankara Tabip Odası seçimleri 11-12 Nisan tarihlerinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası’nda yapılacak.

Yeni dönem için yarın gerçekleştirilecek olan seçimde üyelerin karşısına "Ankara Çağdaş Hekimler" ve "Beyaz Önlük Dayanışması" gruplarının listeleri çıkacak.

Ankara Çağdaş Hekimler grubu, 12 Nisan’da yapılacak seçimler için meslektaşlarına “Bir şey yapmalı” diyerek oy kullanma çağrısında bulundu.

ÇÖZÜLEMEYEN SORUNLAR VAR

Ankara Çağdaş Hekimler grubundan Doktor H. Sabri Dokuzoğuz, ülkede sağlık sisteminin içerisinde bulunduğu durumun düzeltilmesi adına baskı kurulması gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin dünyada hekime en çok başvuran ülkeler arasında olduğuna dikkat çeken Dokuzoğuz, "Yaklaşık iki milyar civarında hekime başvuru oranı var ve bu Avrupa standartları bunun yarısından az. Demek ki çözülemeyen sorunlar var. Ancak bu sistemde tek sorunu hasta değil, hekimin kendisi de yaşıyor. Hekimler ağır iş yükü altında eziliyor" dedi.

Şehir hastaneleri, 5 dakikalık muayene dayatmasına da dikkat çeken Dokuzoğuz, "Biz sağlık sisteminde yaratılan sorunları, aksayan alanlarını dile getirmek ve bu sorunlara çare üretmek için adayız. Hekimler olarak bir arada olduğumuz zaman güçlüyüz. Bu nedenle bugün içinde bulunduğumuz sistem için bir şeyler yapmak istiyorsak seçime gelin, bizimle el ele tutuşun" ifadelerini kullandı.

ADAY LİSTESİ

Grup, Ankara’daki hekimleri 12 Nisan Pazar günü sandığa gitmeye çağırarak, “daha iyi bir sağlık sistemi ve daha iyi bir ülke” hedefi için birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yönetim Kurulu Adayları: Özgür Canoler, Emel Sakınç Çağlar, Zafer Çelik, Tansu Ulukavak Çiftçi, Hulusi Sabri Dokuzoğuz, Buket Gülhan, Gülsüm Zuhal Kamış

Denetleme Kurulu Adayları: Asuman Doğan, Cenk Er Aslı Tuncer

Onur Kurulu Adayları: Huban Atilla, Ömer Cengiz, Fuat Kalyoncu, Bektaş Kaya, Mine Önal

TTB Büyük Kongre Delege Adayları: Alpay Azap, Muharrem Baytemür, Mehmet Sezai Berber, Bilge Ceydilek, Aliye Mine Coşkun ,Selçuk Dağdelen, Kubilay Dervişoğlu, Gülriz Erişgen, Şehsuvar Ertürk, Özlem Gülbahar, Hakan Güzel ,Bayazıt İlhan, Cem Kılıç, Kemal Oskay ,Çağla Sarıkaş, İskender Sayek, Dilek Surav, Nilüfer Ustael, Güler Gözüdeli Yar, Ercan Yavuz.



