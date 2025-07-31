Sistemin değil, sizin partiniz

Jeremy CORBYN

Geçen yaz Islington North’taki seçim zaferimizin ardından, “Bu sadece bir başlangıç” demiştik. Bugün hâlâ aynı noktadayız. Siyasette geçen yılı tanımlamak çoğu kişi için kolay: İşçi Partisi, Britanya halkının hak ettiği değişimi sunamadı. “İki çocuk yardımı” kısıtlamasını kaldırmayı reddetti, engelli bireylere verilen desteği kesti, Gazze’de açlıktan ölmek üzere olan Filistinliler sokak ortasında vurulurken İsrail’e siyasi ve askeri destek sağladı. Bu hükümet iktidara gelir gelmez hem ülke içinde hem ülke dışında acı ve adaletsizliği dayatan politikalar uyguladı.

Ancak siyasette geçen yılı tanımlamanın başka bir yolu daha var: Ülkenin dört bir yanında topluluklar, farklı ve daha iyi bir gelecek için örgütleniyor. Sendikalar ve kiracı birlikleri, yaşam maliyeti krizinden çıkar sağlayan şirketlere, patronlara ve fırsatçı ev sahiplerine karşı mücadele veriyor.

Engelli hakları savunucuları binlerce kişiyle acımasız sosyal yardım kesintilerine direniyor. Irkçılık karşıtı aktivistler, başbakanın göçmenlere yönelik saldırılarına karşı sokakta. İklim aktivistleri, insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük tehdidi gündeme taşıyor. Filistin için yükselen hareket, hükümetin Gazze’deki katliama verdiği desteğe karşı tarihte eşi görülmemiş kalabalıklarla hâlâ meydanlarda.

Tüm bu hareketleri bir araya getiren ortak bir inanç var: Siyasi sistemimiz kökten bozulmuş durumda. Mecliste geçirdiğim 40 yıl boyunca neden böyle olduğuna bizzat tanık oldum. Siyaset insanları güçlendirmeli, onların sesini duyurmalı. Oysa insanlar, günlük yaşamlarını etkileyen kararlardan dışlanıyor. Yukarıdan aşağıya yönetilen partiler üyelerine tepeden bakıyor, temsil ettiklerini iddia ettikleri toplulukları güçsüz bırakıyor. Yalnızca kendine hesap veren, merkeziyetçi partilerden kimsenin istemediği politikalar çıkıyor. Örneğin kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi, kemer sıkma politikaları ve dünyanın en zengin altıncı ülkesinde 4,5 milyon çocuğun yoksulluk içinde yaşaması gibi.

GERÇEK BİR SEÇENEK

Uzun yıllardır insanlar gerçek bir siyasi seçeneğe sahip değildi. Ancak artık öyle değil. Geçtiğimiz perşembe, size ait yeni bir parti kurduğumuzu duyurduk. Sadece üç gün içinde 500 binden fazla kişi, yoksulluğa, eşitsizliğe ve savaşa karşı gerçek bir alternatif inşa etmek için yourparty.uk üzerinden bize katıldı. Bu sadece düzenin reddi değil; siyaseti farklı, açık, kapsayıcı ve demokratik bir şekilde yapma çağrısıdır.

Toplumu gerçekten dönüştürecek politikaların gerçekleşebileceği bir zemini yalnızca demokratik bir parti sağlayabilir. Ülkenin dört bir yanında insanlar büyük bir ekonomik dönüşüm istiyor. Su, enerji, demiryolları ve posta hizmetlerinin yeniden kamulaştırılmasını, savaş yerine sosyal yardımlara yatırım yapılmasını, hükümetin soykırıma ortak olmasına son verilmesini ve Filistin halkına adalet sağlanmasını talep ediyorlar. Toplumun en zengin kesiminin biraz daha fazla vergi ödeyerek herkesin onurlu bir yaşam sürebileceği bir düzen kurulmasını istiyorlar.

SORUN SİSTEMİN KENDİSİ

Bu, korku değil umut aşılayan bir siyasi vizyon. Toplumu bölmek isteyenler, toplumun sorunlarının kaynağı olarak göçmenleri ve azınlıkları hedef gösteriyor. Ama sorun onlar değil. Sorun, milyarderlerin ve büyük şirketlerin çıkarlarını koruyan adaletsiz ekonomik sistemin ta kendisi. İşçi Partisi, kendi iç politikadaki başarısızlıklarının günah keçisi olarak göçmenleri işaret ederek Reform UK’in önünü açtı. Bugünkü İşçi Partisi hükümeti Reform’a yaranmak için burada. Biz ise Reform’u yenmek için buradayız. Kritik bir dönemeçteyiz ve artık gerçek bir alternatife ihtiyacımız var. Yapabileceğimiz en büyük hata, değişim için ya parlamentoyu ya sokakları seçmek zorundaymışız gibi düşünmek olurdu. Biz her yerde güç inşa etmek istiyoruz. İşte ancak böyle bir anı, nesiller boyunca sürecek bir harekete dönüştürebiliriz. Ancak böylece yerleşik düzene karşı hem parlamentoda hem dışında mücadele edip daha iyi bir toplum inşa edebiliriz.

İşte bu yüzden demokratik bir partiye ihtiyaç var: toplumsal mücadeleleri bir araya getirmek, insanlara kendi mahallelerinde, işyerlerinde, şehirlerinde güç kazandırmak için. Dediğim gibi, geçen yıl yaşananlar yalnızca İşçi Partisi’nin başarısızlığıyla ilgili değildi. Geçtiğimiz yıl aslında sendikaların, kiracı birliklerinin, engelli hakları savunucularının, ırkçılık karşıtlarının, iklim aktivistlerinin ve küresel barış hareketinin olağanüstü direnişiyle ilgiliydi. Bu gruplar tek başlarına ancak belli bir noktaya kadar bir şeyler başarabilir. Ama birlikte neler yapabileceğimizi düşünün.

Hak ettiğimiz gelecek bir hayal değil. Etrafınıza bakın, daha iyi bir dünyanın mümkün olduğuna dair kanıtları göreceksiniz. Biz kırıntılar için değil, gerçek bir değişim için mücadele ediyoruz ve asla sahneden çekilmeyeceğiz.

Kaynak: theguardian.com

Çeviren: Atahan UĞUR